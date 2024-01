Shaquille O’Neal reage ao saber que o Orlando Magic vai aposentar seu número 32

Tele Mágico de Orlando nunca antes homenagearam um de seus ex-jogadores com a aposentadoria de uma camisa, mas isso estava claramente na lista de resoluções de Ano Novo da franquia para 2024.

O Magia anunciou na quinta-feira que Hall da Fama Centro Shaquille O’Nealque iniciou sua ilustre carreira em Orlandoterá sua camisa #32 foi aposentada em fevereiro – uma notícia surpresa que saudou O’Neal no início do “Por dentro da NBA“transmitido em TNT.

Shaq agradece à família DeVos e Penny Hardaway

“O Grande Aristóteles” não tinha ideia de que o início da transmissão de “Inside the NBA” de quinta-feira seria motivo de comemoração. Confetti desceu de cima no painel quando O’Neal recebeu uma ligação do CEO do Magic Alex Martins.

“Em nome de Família DeVos e eu e todos nós aqui no Orlando Magic, queremos parabenizá-lo por fazermos de você o primeiro número de camisa aposentado na história do Orlando Magic“, Martins disse.

O’Neal manteve a compostura durante um momento emocionante e posteriormente agradeceu à família DeVos, os proprietários de longa data do Magic, bem como ao ex-técnico Brian Colina. Ele também agradeceu o ex-companheiro de equipe Anfernee “Penny” Hardawayo armador estrela que combinou com Shaq para levar Orlando ao seu primeiro Finais da NBA aparição em 1995.

O legado de O’Neal em Orlando

Embora tenha deixado Orlando em circunstâncias amargas, O’Neal consertou as barreiras com o Magic nos últimos anos, e sua carreira profissional deu uma volta completa com a notícia de que seu número de camisa será o primeiro a aparecer no Centro Kia vigas. O’Neal estará presente para ver seu número 32 levantado em 13 de fevereiroapós o jogo em casa do Magic contra o Trovão da cidade de Oklahoma.

O’Neal foi o primeiro jogador de Orlando Escolha nº 1. Sobre o seu 1992 estreia, O’Neal rapidamente se tornou um dos NBAjogadores mais dominantes – como ele disse na quinta-feira, uma espécie de Victor Wembanyama antes mesmo de Victor Wembanyama nascer. Combinando uma combinação inédita de tamanho, força e habilidade, O’Neal foi nomeado Recruta do Ano em 1993 e ganhou seu primeiro título de pontuação em 1995, levando Orlando às finais da NBA. The Magic perdeu a série para o Foguetes Houston em quatro jogos consecutivos.

Mas ao chegar à agência gratuita em 1996, O’Neal rejeitou um suposto Oferta de contrato de US$ 115 milhões do Magic e eleito para assinar com o Los Angeles Lakers. O’Neal se uniu a Kobe Bryant e treinador Phil Jackson ganhar três campeonatos em Oconsolidando no processo seu legado como um dos maiores jogadores da história da NBA.