Sharon Stone diz que está em aplicativos de namoro, detalha encontro desastroso

A atriz superstar falou sobre suas provações e tribulações no namoro online em uma entrevista com Os tempos Sexta-feira… com Stone dizendo que espera que 2024 seja o ano dela para encontrar o amor verdadeiro.

Os encontros de Stone parecem muito piores do que a pesca comum do tipo ‘cara mentiu sobre sua altura ou trabalho’ … Sharon na verdade parece se sentir atraída por alguns fedorentos de verdade.

Em vez disso, ela está procurando um parceiro – Sharon diz que não tem uma lista definida de critérios, mas basicamente saberá quando sentir. Ela não está se precipitando no amor – ela foi casada duas vezes e também tem três filhos para pensar – então ela diz que vai demorar com isso.

Bem, boa sorte para você, Sharon… apenas tome cuidado com o mau funcionamento do guarda-roupa no primeiro encontro – especialmente com os jogos que você está comprando!