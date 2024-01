Shaun Weiss de ‘Mighty Ducks’ chega a 4 anos sóbrio e comemora com estrelas dos anos 90

Shaun Weiss está comemorando outro marco em sua incrível reviravolta… e a estrela de ‘Mighty Ducks’ está marcando a ocasião com alguns outros atores infantis de antigamente.

Shaun completou 4 anos de sobriedade na quinta-feira e foi cercado por quem é quem das estrelas dos anos 90 no Corbin Bowl em Ventura, CA… onde agradeceu a todos que o ajudaram a permanecer no caminho certo e realizaram algumas de suas trocações. rotinas de comédia.

Thomas Ian Nicholas da franquia ‘American Pie’ e “Rookie of The Year” proporcionou parte do entretenimento da noite… cantando e tocando violão.