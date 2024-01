Shawn Mendes anda de trenó na neve sem camisa em New Thirst Trap Post

A estrela pop postou alguns clipes dele e de amigos em um país das maravilhas do inverno não revelado, onde eles estão em algum tipo de cabana e completamente cercados por cobertores de pó branco. Perfeito para andar de trenó, obviamente – mas talvez não tanto sem roupa???

Na verdade, SM finalmente desceu a mini ladeira… mas antes, ele ficou um pouco sem fôlego ao longo do caminho. Assim que voltaram para dentro, Shawn vestiu um traje apropriado para o frio – e parece que ele estava até tocando um pouco perto de uma lareira. Aconchegante!

Resumindo aqui… esta é uma armadilha para a sede e apenas uma desculpa para Shawn mostrar seu físico esculpido – não que haja algo de errado com isso, é claro. As pessoas estão babando com essas filmagens online agora… então elas certamente apreciam o conteúdo.