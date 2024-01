Shawne Merriman emocionado com a contratação de Jim Harbaugh dos Chargers, ‘Match Made In Heaven’

TMZSports. com

Shawne Merriman diz que os Chargers arrasaram com os deles Jim Harbaugh alugar … andaimes TMZ Esportes ele acredita que seu ex-time agora tem a sensação de: “‘Ei, podemos sair e ganhar um campeonato agora!'”

O ex-pass rusher ficou entusiasmado quando conversamos com ele logo depois que os Bolts nomearam o ex-técnico do Michigan como seu novo chefe… explicando-nos que ele acha que LA é agora um verdadeiro candidato ao Super Bowl.

“Se eu sou Jim Harbaugh, estou lambendo os beiços”, disse Merriman. “Um dia estou entrando lá como se alguém tivesse me entregado as chaves de uma Ferrari e eu estivesse prestes a pisar no acelerador, certo?”