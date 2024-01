Shedeur e Shilo perderam a primeira reunião de jogadores da UC: o treinador Prime os defende com unhas e dentes

EUNão é fácil para um pai ver seus filhos receberem críticas a torto e a direito. Mas se esse pai for Deion Sandersdificilmente permanecerá calado e, pelo contrário, não demorará muito para descarregar sua fúria contra os odiadores de sua prole.

Em 16 de janeiro, Ela porta e Shilo Sanders subiu às passarelas em Parispara fazer parte do Louis Vuitton Men’s Fashion Show 2024. O Lixadeiras colaboração com a casa francesa e seu diretor criativo Pharrell Williams foi um sucesso total e, como todo sucesso, não passou despercebido.

Não demorou muito para que as críticas chovessem sobre os dois filhos mais novos de “Treinador Principal.” Os comentários foram motivados principalmente pelo fato de esta semana ter sido realizado o primeiro encontro de jogadores no Universidade do Coloradoonde ambos jogam sob a direção do pai.

No entanto, Deion Sanders nunca recebeu ataques passivamente e imediatamente saiu em defesa de sua progênie.

Contra-ataque do treinador Prime

Em uma postagem em Xo treinador principal do Búfalos do Colorado deixou claro que está orgulhoso de seus três filhos, Deion Jr. (30), Ela porta (21), e Siló (23).

Em primeiro lugar, agradeceu que os dois mais novos “Tive a oportunidade única de @Pharrell e @LouisVuitton de passear e filmar seu primeiro desfile de moda em Paris. Uau!”

Ele imediatamente esclareceu os odiadores, esclarecendo por que Ela porta e Siló faltou à reunião dos jogadores: “Para quem odeia, eles não perderam nenhum treino, a reunião da equipe principal foi principalmente para os novos jogadores e o técnico os liberou.”

Sanders’ resposta categórica recebeu apoio de um bom número de fãs. “Legal, eles fizeram algo que queriam fazer”, “Tão orgulhoso deles, absolutamente incrível!!!!” “Eles representam você, a Universidade e o programa com distinção”, foram alguns dos comentários que recebeu.

Temporada de 2024 dos Buffaloes

UC iniciará sua temporada regular no dia 7 de setembro, visitando o Cornhuskers de Nebraska e depois viajar de volta para as Montanhas Rochosas para enfrentar o Carneiros do estado do Colorado.

Colorado anunciou com grande alarde o seu regresso ao 12 grandes depois de 13 anos no PAC-12. Ultima temporada, Treinador Prime os alunos tiveram um ano difícil, terminando com um recorde de quatro vitórias e oito derrotas.