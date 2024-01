SHEIN vai fazer pagamento de R$ 25 MIL? Entenda novo projeto da GIGANTE varejista!

A Shein, uma das maiores varejistas online de moda do mundo, acaba de lançar no Brasil o Shein X, um programa de incubação de talentos na área da moda. Essa iniciativa visa proporcionar oportunidades para profissionais que atuam na criação de estampas, designers de roupas e acessórios, além de artistas.

Oportunidade para talentos brasileiros

O Shein X é um projeto que já está presente em mais de 20 países e pretende descobrir e promover novos talentos na moda. No Brasil, ele oferece a oportunidade para designers de moda e artistas de participarem de um programa de incubação com diversos benefícios.

O pré-requisito para participar do programa é ser brasileiro e enviar uma ficha de inscrição juntamente com um portfólio detalhado ou obras de arte para avaliação, tudo no formato digital. Não é necessário ter formação acadêmica em moda, o programa está aberto para todos os interessados.

Benefícios do programa Shein X

Os participantes selecionados para o programa recebem um crédito financeiro de R$ 25.000, no caso dos designers de moda, e R$ 5.000, para os artistas. Além disso, eles têm acesso a uma biblioteca gigantesca de tecidos e contam com o apoio técnico do centro de pesquisa e desenvolvimento da Shein na China.

Uma vez selecionados, os participantes têm a oportunidade de desenvolver uma coleção de moda, com um mínimo de duas peças, podendo chegar a quatro ou cinco. Essas peças são oferecidas na plataforma global da Shein, que atende a 150 países.

Sucesso de participantes anteriores

O programa Shein X já foi lançado em 2021 nos Estados Unidos e desde então tem dado oportunidades a diversos talentos ao redor do mundo. Até o momento, 4.600 participantes desenvolveram 41.000 produtos, vendidos na plataforma global da Shein.



Além do crédito financeiro, os participantes recebem um percentual sobre as vendas dos produtos que desenvolveram. Até o momento, a Shein já pagou em comissões cerca de US$ 5 milhões (R$ 24,3 milhões).

Propriedade intelectual e oportunidades futuras

É importante ressaltar que a propriedade intelectual das peças desenvolvidas pelos participantes é da Shein, não havendo contrato de exclusividade. Os designers e artistas são colaboradores freelancers da plataforma e não há espaço para contratação fixa.

O programa Shein X é uma excelente oportunidade para os talentos brasileiros mostrarem seu trabalho para uma audiência global. A Shein é uma das principais varejistas de moda do mundo, com presença em diversos países, incluindo o Brasil, que é um dos cinco maiores mercados globais da empresa.

Expansão e investimentos no Brasil

A Shein tem investido no mercado brasileiro e busca fortalecer sua presença no país. No ano passado, a empresa fechou um compromisso com o governo brasileiro para investir R$ 750 milhões nos próximos três anos, com a contratação de 2.000 fábricas locais.

Embora a produção das peças do programa Shein X Brasil seja feita na China, a empresa está buscando expandir suas operações no país e criar oportunidades para a indústria da moda brasileira.

Concurso global de talentos

Além do programa de incubação de talentos, a Shein também está promovendo um concurso global de talentos na moda feminina. O Shein X Global Challenge vai premiar os melhores designers com prêmios que somam cerca de R$ 230 mil.

As inscrições para o concurso já estão abertas e vão até 15 de fevereiro. O tema deste ano é “Radiance” e os vencedores serão anunciados entre 11 e 15 de março. O primeiro colocado receberá um prêmio de 10.000 euros, enquanto três designers serão premiados com 5.000 euros cada. Além disso, outros seis finalistas receberão 3.000 euros cada como fundos de startup.

Oportunidade única para os talentos brasileiros

O programa Shein X representa uma oportunidade única para os talentos brasileiros da moda. Além do crédito financeiro e do acesso a uma plataforma global, os participantes têm a chance de mostrar seu trabalho para milhões de clientes ao redor do mundo.

A Shein é uma varejista de grande renome e seu programa de incubação de talentos tem se mostrado um sucesso em diversos países. Com o lançamento do Shein X no Brasil, designers de moda, artistas e profissionais criativos têm a oportunidade de impulsionar suas carreiras e alcançar o reconhecimento internacional.

Não é necessário ter experiência anterior na área da moda, basta ter talento e criatividade para participar do programa. A Shein está em busca de novos talentos e está pronta para investir em profissionais promissores.

Se você é um designer de moda, artista ou profissional criativo, não perca essa oportunidade. Inscreva-se no programa Shein X e mostre ao mundo o seu talento e criatividade. A moda brasileira tem muito a oferecer e a Shein está pronta para descobrir os próximos grandes talentos do país.