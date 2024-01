Shiffrin vence a grande batalha de Flachau e amplia seu recorde para 94 vitórias

Tele Copa do Mundo de esqui alpino teve um duelo monumental entre Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin no slalom.

Na noite de Flachau, um dos grandes eventos da temporada, o a vitória foi para Mikaela Shiffrin. Entre os dois, conquistaram todas as vitórias desta temporada e 13 das últimas 14. Nos domínios do eslovaco e do americano, apenas o alemão Lenna Duerr negou-lhes a vitória nessas 14 descidas. Isso foi em 29 de janeiro do ano passado em Spindleruv-Mlybn.

Shiffrin agora tem 94 vitórias em Copas do Mundoo quinto naquela pista onde desde 2018 apenas ela ou Vlhova venceram, e um passo mais perto de 100.

A vitória faz com que ela reforce a liderança na geral (227 pontos sobre Vlhova) e na especialidade (53O pontos).

O confronto direto previsto ficou claro na primeira rodada. O americano, vestindo o número 3, deu uma aula de esqui elegante na encosta de Griessenkar, com uma seção final impressionante.

A garota Vail parou o relógio em 53h14. Três babadores depois, o eslovaco apareceu no portão de largada. Com um estilo radicalmente diferente, mais agressivo, mais poderoso fisicamente, Vlhova voou para reduzir o tempo de Shiffrin em sete centésimos e arrancar aplausos esplêndidos sob os holofotes de Flachau.

Como terminou o evento?

Anna Swenn Larsson e Sara Hector da Suécia foram os únicos que conseguiram acompanhar a dupla líder. Eles foram os únicos que conseguiram terminar no mesmo segundo que Vlhova no caminho (0,52 para Larsson e 0,92 para Hector). Do quinto lugar em diante já faltava mais de um segundo para o eslovaco.

Petra Vlhova, durante sua descida na primeira corrida

Cinco minutos depois das 21h30, chegou a hora da verdade. Shiffrin estava começando depois de Sara Hectorcom o sueco em segurança no pódio pela primeira vez.

A garota de Vail foi imparável, segundo melhor tempo da corrida, ela foi a primeira e coloque toda a pressão nas pernas e na cabeça de Vlhova.

Ela estava defendendo sua vantagem de sete centésimos e não conseguia. Seu poder monumental não aguentou depois de uma série de erros, terminando em segundo com 0,27. E a próxima parada é em casa, em Jesna.