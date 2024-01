Shopee ABRE mais de 40 VAGAS em processo seletivo

A Shopee, empresa que é uma plataforma de comércio eletrônico singapurense pertencente ao Sea Group, que é uma empresa global de Internet para o consumidor fundada em 2015 por Forrest Li, está com uma ótima oportunidade para iniciar 2024. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a empresa e sua atuação, confira as áreas abrangidas pelo processo:

Operações;

Comercial;

Produtos;

Dados;

Logística;

Recursos Humanos;

Finanças;

Marketing.

Pré-requisitos para se inscrever

Vale a pena ressaltar que, o candidato que estiver interessado no processo seletivo da Shopee terá que cumprir alguns pré-requisitos para efetivar a inscrição. É importante ter atenção, já que são habilidades indispensáveis para a companhia.

Posto isso, entre os pré-requisitos citados pela empresa, é necessário que o candidato esteja cursando o ensino superior com previsão de graduação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025. Vale frisar que, além disso, o candidato precisa ficar atento a alguns detalhes.

Por exemplo, em algumas vagas, é exigido conhecimento em inglês. Por fim, os interessados também precisam ter a disponibilidade de atuarem no modelo de trabalho híbrido, com três dias presenciais em São Paulo, capital do estado mais rico do país.

Mais sobre a Shopee

Falando mais sobre a companhia, vale destacar que a Shopee foi lançada em 2015, se tornando uma plataforma adaptada para cada região, dando aos consumidores uma experiência de compra online fácil, segura e rápida, através de um forte suporte de pagamentos e logística.



A Shopee busca oferecer uma experiência única de compra online a partir da ampla seleção de produtos. É importante para a empresa que os seus usuários se sintam pertencentes à comunidade. Até por isso, acredita no poder transformador da tecnologia. Quer mudar o mundo para melhor, fornecendo uma plataforma que conecta compradores e vendedores dentro da comunidade.

Consulte alguns benefícios ofertados

Bolsa Auxílio;

Vale-flex;

Vale-transporte;

Vale-refeição;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Seguro de vida;

Gympass ou totalpass.

O que é preciso para se candidatar

Como já foi possível verificar alguns detalhes do processo seletivo da Shopee, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida, até o próximo dia 31 de janeiro. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página oficial do processo.

Por lá, é só conferir com mais atenção os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar. O início está previsto para abril de 2024.

