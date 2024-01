Shopee anuncia dados SURPREENDENTES sobre o PIX; Confira agora

Em uma análise abrangente dos hábitos de compras dos usuários ao longo do ano de 2023, a Shopee, uma das principais plataformas de comércio eletrônico, divulgou dados reveladores. Essas informações apontam para mudanças significativas no comportamento dos consumidores e a grande adesão aos pagamentos via Pix.

O destaque do levantamento foi o notável aumento no uso do PIX como opção de pagamento. Comparado a 2022, o PIX registrou um crescimento de 60%, consolidando-se como uma escolha preferencial entre os usuários da Shopee. Mais de 50% de todas as transações efetuadas na plataforma ao longo do ano utilizaram essa modalidade de pagamento.

Além disso, os dados indicam uma tendência clara em direção ao fortalecimento do comércio local. Mais de 90% das vendas realizadas na Shopee foram provenientes de lojistas locais, demonstrando uma preferência crescente dos consumidores por apoiar negócios em suas comunidades. Os vendedores brasileiros, por sua vez, experimentaram um aumento de 30% nos pedidos, refletindo a valorização do comércio nacional.

Outro ponto de destaque foi o desempenho da seção “Lojas Oficiais”, dedicada a grandes marcas. As vendas nesta categoria apresentaram um crescimento de aproximadamente 170% em comparação com o ano anterior, indicando uma demanda crescente por produtos de marcas renomadas.

Esses resultados reforçam a tendência de mudança nos padrões de consumo, evidenciando a preferência dos usuários da Shopee por métodos de pagamento instantâneos, como o PIX, e a valorização do comércio local e de marcas reconhecidas. À medida que a plataforma continua a evoluir, espera-se que essas tendências orientem as estratégias futuras da Shopee e influenciem o cenário do comércio eletrônico no Brasil.

Itens mais vendidos pela Shopee em 2023

No cenário do comércio eletrônico brasileiro em 2023, a plataforma Shopee revelou também os produtos favoritos entre os consumidores ao longo do ano. Os cinco itens mais vendidos destacaram-se como os queridinhos do público, com a seguinte classificação: fone de ouvido, smartphone, relógio inteligente, máquina de cortar cabelo e videogame.

Além disso, a plataforma realizou uma análise das buscas efetuadas pelos usuários, identificando as palavras-chave que permaneceram entre as mais procuradas por longos períodos. Tênis e bota feminina mantiveram-se consistentemente entre as top 5 por mais de 100 dias, refletindo a alta demanda por calçados.

A papete feminina e material escolar também foram termos recorrentes, ocupando posições de destaque por uma média de 50 dias. Esses dados oferecem uma visão das tendências de consumo que moldaram as escolhas dos brasileiros em 2023, proporcionando informações importantes para vendedores e consumidores na plataforma Shopee.



Pagamentos via Pix no e-commerce

O PIX é amplamente utilizado no e-commerce brasileiro devido a várias vantagens e características que o tornam atrativo para consumidores e comerciantes. Algumas razões para a popularidade do PIX no e-commerce no Brasil incluem a rapidez nas transações e a disponibilidade do sistema de pagamentos.

Algumas empresas e plataformas de e-commerce também oferecem descontos ou promoções para incentivar o uso do PIX. Essas estratégias contribuem para a popularização do método de pagamento entre os consumidores.

Vale lembrar que o Pix é desenvolvido com padrões de segurança bastante rigorosos, o que aumenta a confiança dos consumidores em realizar transações online. A autenticação é um aspecto importante para garantir a proteção das informações financeiras. Em suma, a combinação de rapidez, disponibilidade, baixo custo, facilidade de uso, incentivos e segurança faz do Pix uma opção preferencial no e-commerce brasileiro.