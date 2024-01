Show de pré-visualização do UFC 297: Sean Strickland x Dricus du Plessis – quem é mais sério?

Sean Strickland e Dricus du Plessis lutarão na luta principal pelo título dos médios do UFC 297, em Toronto, no sábado, o primeiro evento pay-per-view da promoção em 2024. Embora o card como um todo não seja nem de longe comparável a Nos próximos três cards pay-per-view do UFC, o confronto Strickland x du Plessis está fazendo muito trabalho pesado à medida que a expectativa continua aumentando.

Antes do evento e da luta pelo título dos 185 libras, Mike Heck, Shaun Al-Shatti e Eric Jackman do MMA Fighting antecipam o UFC 297, Strickland vs. du Plessis, o potencial do vencedor se virar para o UFC 300 e muito mais.

Além disso, eles discutirão o co-evento principal vago do campeonato peso galo feminino entre Mayra Bueno Silva e Raquel Pennington, qual outra lutadora do card principal está de olho no painel, o banger discreto do card e muito mais.

Veja o show de prévia do UFC 297 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.