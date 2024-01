Show de pré-visualização do UFC Vegas 84: Reação à grande perda de peso de Manel Kape, além de apostas Anakalev x Walker

O UFC está de volta pela primeira vez em 2024, quando retorna ao APEX para o UFC Vegas 84, e uma luta principal de alto risco na categoria meio-pesado acontece entre Magomed Ankalaev e Johnny Walker enquanto eles competem pela segunda vez.

Será que a disputa pelo título contra Alex Pereira será a próxima para o vencedor do confronto programado de cinco rounds?

Mike Heck, Jed Meshew e Eric Jackman do MMA Fighting visualizam o card de sábado, a atração principal de Anakalev x Walker, e discutem o que está em jogo para os dois caras. Além disso, falarão sobre a co-luta principal entre Manel Kape e Matheus Nicolau, Kape perdendo peso por 3,5 libras – o que já levou ao cancelamento da luta – o resto do card principal como um todo, o caminho de Jim Miller para o UFC 300, o discreto banger do UFC Vegas 84 e muito mais.

Assista ao show de pré-visualização do UFC Vegas 84 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.

Além disso, uma rápida reação ao fato de Kape x Nicolau ter sido eliminado do evento pode ser ouvida abaixo.