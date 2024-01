Show pós-luta do UFC Vegas 84: Reação a Magomed Ankalaev, finalizações desagradáveis ​​de Jim Miller

Magomed Ankalaev queria defender a disputa pelo título contra Alex Pereira antes de sua luta no evento principal do UFC Vegas 84 contra Johnny Walker, e com uma vitória brutal por nocaute no segundo round, Ankalaev certamente conseguiu isso. Mas será o suficiente para que Ankalaev tenha uma segunda oportunidade de ouro no UFC ou ele terá mais trabalho pela frente?

Após o primeiro evento do UFC em 2024, Mike Heck, Alexander K. Lee e Eric Jackman do MMA Fighting reagem à vitória de Ankalaev por paralisação e falam sobre suas chances de conseguir a próxima chance contra Pereira e o título dos meio-pesados. Além disso, o painel discute o incrível desempenho de Jim Miller no co-evento principal, sua convocação de Paul Felder ou Matt Brown para o UFC 300, a vitória de Mario Bautista contra Ricky Simon, a estreia memorável de Jean Silva no UFC e outros momentos de destaque.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 84 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.