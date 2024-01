Significado da Lua do Lobo: Qual é o significado espiritual da próxima lua cheia?

Tele Lua Lobo é como é conhecida a primeira lua cheia de cada ano, e diz-se que é ideal para obter novas resoluções no ano novo, trazendo um momento de realização.

Em 2024, o Lua Lobo, também chamado de Lua de gelo devido às temperaturas frias de janeiroficará visível a partir de Quinta-feira, 25 de janeiro, às 12h54 ET (09h54 PT), de acordo com a NASA e o Departamento de Aplicações Astronômicas do Observatório Naval dos EUA.

O Lua Lobo irradia uma energia reflexiva e uma nova paixão, oferecendo uma combinação perfeita de elementos para iniciar o novo ano e capítulo da vida e o signo do zodíaco para cada lua cheia é decidido pela posição da lua no céu noturno em relação aos diferentes signos astrológicos.

A cada ano, a lua muda, resultando em características distintas ao seu redor, segundo o astrólogo Kyle Thomas, conhecido por sua orientação cósmica entre celebridades, empresas e influenciadores online

Este ano, o Wolf Moon está posicionada como lua cheia em Leão, um signo de fogo regido por paixão, desejos, expressão e criatividade.

Por que é chamada de Lua do Lobo?

O termo Lua Lobo se deve ao fato de que antigas tribos dos Estados Unidos o chamavam assim porque diziam que com seu aparecimento os lobos começaram a uivar, devido ao fascínio pela Lua e à ligação dos lobos com ela.

Além disso, a escassez de alimentos devido ao frio do inverno tornava mais difícil a caça aos lobos, e os uivos se deviam à fome feroz desses animais.

Com o passar dos anos, descobriu-se que a realidade é que esta é a época do ano em que os lobos se reproduzem e são mais ativosentão o uivo deles é mais alto nesta época do ano.

O Old Farmer’s Almanac começou a publicar os nomes das luas cheias na década de 1930. A publicação afirma que a lua cheia de janeiro “veio a ser conhecida como Lua do Lobo porque era mais provável que os lobos fossem ouvidos uivando naquela época.”