SIM, é possível! Veja como enviar mensagem no WhatsApp sem precisar adicionar o contato

Você já se deparou com a situação em que precisa enviar uma mensagem pelo WhatsApp para alguém que você não tem salvo em seus contatos? Isso pode acontecer em diversas situações, seja para uma conversa rápida ou por pura preguiça de adicionar um novo contato. Felizmente, existe uma forma de contornar essa necessidade e enviar uma mensagem sem precisar adicionar o número de seus contatos. Neste artigo, vamos mostrar algumas maneiras de fazer isso de forma simples e rápida.

Método 1: Enviando mensagem pelo WhatsApp no ??celular

Uma das formas de enviar mensagem no WhatsApp sem adicionar o contato é diretamente pelo aplicativo no seu celular. Siga os passos abaixo para realizar esse procedimento:

Abra o WhatsApp e vá para a aba “Conversas”. Toque no ícone de “Nova mensagem”, geralmente localizado no canto superior direito da tela. Na tela que se abre, você verá uma opção para “Novo contato” na parte superior. Ignore-a por enquanto. Em vez disso, na barra de pesquisa na parte superior, digite o número de telefone para quem deseja enviar uma mensagem, incluindo o DDD. Se o número tiver WhatsApp e não estiver em sua lista de contatos, ele aparecerá abaixo da barra de pesquisa, em uma seção separada pela opção “Conversar”. Toque em “Conversar” ao lado do número. Agora você pode digitar sua mensagem e enviá-la como faria normalmente.

Esse método é simples e direto, permitindo que você inicie uma conversa sem ter que adicionar o número aos seus contatos. No entanto, ele só funciona no aplicativo do WhatsApp em dispositivos móveis.

Método 2: Enviando mensagem pelo WhatsApp Web

Se você estiver utilizando o WhatsApp Web em um navegador, também é possível enviar uma mensagem sem adicionar o contato. Siga os passos abaixo para realizar esse procedimento:

Abra o WhatsApp Web em um navegador de sua escolha (web.whatsapp.com). Clique na barra de endereço, localizada na parte superior da tela. Copie o código wa.me/55DDDxxxxxxxxx, substituindo “DDD” pelo código de área e “xxxxxxxxx” pelo número de telefone desejado. Por exemplo, para o número (11) 91234-4321, o código seria wa.me/5511912344321. Cole o código na barra de endereço do navegador e pressione Enter. Clique no botão “Iniciar conversa”. Agora você pode digitar sua mensagem e enviá-la como faria normalmente.

Esse método permite que você envie uma mensagem no WhatsApp sem adicionar ou contatar usando a URL do próprio WhatsApp Web. É uma alternativa útil para quem está usando o WhatsApp no ??computador.



Ocultando seu nome no WhatsApp

Além de enviar mensagens sem adicionar o contato, você também pode ocultar seu nome no WhatsApp para pessoas que você não tem adicionadas em sua lista de contatos. Para fazer isso, siga os passos abaixo:

Copie o caractere Unicode “?” (sem aspas). Acesse o WhatsApp e clique em “Configurações” para acessar seu perfil, geralmente localizado no canto inferior esquerdo da tela. Clique em seu nome e abra todo o conteúdo. Cole o caractere Unicode que você copiou no início do texto, no espaço do nome. Clique em “OK” para salvar as alterações.

Dessa forma, seu nome fica oculto para pessoas que não estão adicionadas em sua lista de contatos do WhatsApp.

Experimente os truques e facilite suas conversas

Enviar uma mensagem no WhatsApp sem adicionar o contato é uma necessidade comum em diversas situações do dia a dia. Felizmente, existem formas simples de contornar essa necessidade, seja pelo aplicativo no celular ou pelo WhatsApp Web. Além disso, é possível ocultar seu nome para pessoas que não estão em sua lista de contatos. Experimente esses truques e facilite suas conversas no aplicativo!