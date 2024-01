Simone Biles ignora Olivia Dunne e se curva para Amari Drayton da LSU

EUNo mundo da ginástica, os nomes não são muito maiores do que Simone Biles.

Então, para o atleta dos EUA destacar Amari Drayton por crédito sobre sensação de mídia social Olivia Dunne, precisaria ser algo bastante espetacular.

O quatro vezes medalhista de ouro olímpico sabe o que é preciso para produzir uma rotina especial sob pressão e Drayton entregou a mercadoria quando o Universidade Estadual da Louisiana (LSU) calouro se apresentou no Gym 101 anual.

No Pete Maravich Assembly Center na sexta-feira, 5 de janeiro, o LSU As ginastas causaram uma forte impressão antes da temporada de 2024, apresentando 50 rotinas.

Drayton foi apenas uma substituta de última hora para um de seus companheiros de equipe lesionados, mas ela se destacou em sua primeira rotina de barras e terminou com uma pontuação impressionante de 9,925 – ajudando LSU venceu o estado de Ohio.

Levando para as redes sociais, Biles26, escreveu no X: “Essa é a nossa garota, que orgulho de você, amari.”

Simone Biles ignora Olivia Dunne

A emoção pelo número 3 Tigres da LSU equipe de ginástica geralmente é gerada sempre que Olivia Dunne pegando o tapete.

Tendo aparecido na capa da Sports Illustrated Swimsuit e aparecendo na Forbes, Dunne já é um fenômeno global, com seus truques e manobras alucinantes sempre chamando a atenção.

Mas ficou claro que durante esta disputa acirrada em particular, os holofotes estavam focados em Drayton depois de sua rotina decisiva e com razão, com seu treinador Jay Clark elogiando sua exibição incrível.

“Vimos um calouro fazer algo espetacular”, disse ele, segundo NOLA. “Amari veio para nós. Também era um cofre totalmente novo que ela nunca tinha feito [scoring another 9.925] e ela não sabia que estava entrando até depois da trave e conseguiu um 9.925.”

Falando sobre seu desempenho, Drayton afirmou que estava feliz por ter tido a chance de competir, dizendo: “Não parecia real. Fiquei muito feliz por ter competido lá.”

O LSU as ginastas estarão de volta ao tatame para o encontro Sprouts Farmers Market Collegiate Quad em West Valley City, Utah.