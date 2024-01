Simone Biles transmite seu espírito vencedor ao marido Jonathan Owens: Ela o levará até o Super Bowl?

Simone Biles continua ao lado do marido Jonathan Owens em meio à recente controvérsia sobre seus comentários sobre o relacionamento deles.

A campeã olímpica acessou sua história no Instagram para desejar Owens sorte antes do Green Bay Packers‘jogo contra o Dallas Cowboysexpressando seu amor e orgulho por ele.

Simone Biles exibe o marido Jonathan Owens com uma dança muito divertidaInstagram

“VAMOS 34”, escreveu ela. “Eu te amo muito e estou muito orgulhoso de você.”

Bilesquatro vezes medalhista de ouro olímpico, voou para Dallas para apoiar Owens pessoalmente, vestindo uma jaqueta de couro preta personalizada adornada com o número de sua camisa e “Sra.“em cristais verdes e brancos.

Apesar da reação pública sobre Owens‘ comenta no podcast “Pivot”, onde alegou não saber Biles inicialmente e afirmando que os homens são a “pegadinha”, o casal permanece despreocupado.

Ao lado do marido

Biles ingressou Owens no campo antes do jogo, trocando beijos doces, mostrando seu vínculo inabalável. O casal, casado desde abril de 2023, abordou a polêmica postando fotos de seu luxuoso casamento, enfatizando seu compromisso com legendas como “trancado aqui”.

Em uma matéria de capa recente da Vanity Fair, Biles falou sobre seu marido, afirmando que se casar Owens “superou” suas conquistas olímpicas.

Desde o casamento deles, Biles tem sido uma fonte de sorte para o marido, mostrando seu espírito vencedor inato. Apesar das recentes controvérsias, Biles ficou parado Owensjuntando-se a ele em Dallas e prestando apoio sempre que possível.