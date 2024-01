SIPE realiza manutenção e melhoramento na iluminação da orla de Penedo e no aterro da Lagoa do Oiteiro

A Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE), parte integrante da força-tarefa que engloba todos os setores da prefeitura para a realização dos festejos alusivos ao Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, segue dando o devido suporte para garantir o funcionamento das luminárias dos postes da orla e ruas adjacentes.

Além da iluminação já existente no entorno da Arena Sinimbu e da Praça da Fé, foram instalados dezesseis refletores de 500w, oito de 300w e doze refletores de 200w para assegurar maior luminosidade e segurança durante o maior evento religioso e artístico de Penedo e região.

Os serviços da SIPE foram realizados nos acessos à Praça 12 de Abril, Arena Sinimbu e Praça da Fé, local das missas diárias onde foram instalados 20 refletores na estrutura coberta instalada pela Prefeitura de Penedo..

Durante todas as noites do Bom Jesus, uma equipe da SIPE está de prontidão para atuar, com caminhão equipado de cesto aéreo, caso haja alguma necessidade.

Os romeiros também não foram esquecidos e mais uma vez o espaço da Lagoa do Oiteiro será reservado para o estacionamento dos ônibus e descanso dos visitantes que todos os anos vêm para acompanhar a procissão do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes em Penedo.

Diferentemente dos anos anteriores, quando era necessária a instalação de gambiarras em todo o espaço da Lagoa, desta vez, os romeiros encontrarão toda a localidade com iluminação permanente em led.

“O prefeito Ronaldo Lopes já tinha autorizado o recurso para projeto luminotécnico da Lagoa do Oiteiro, mas devido à questões burocráticas como licitação e compra de material, só foi possível tornar esse projeto realidade no início desta semana”, explicou o Superintendente Ricardo Araújo.

Ele reforçou que esse é mais um investimento para a população com recursos próprios da SIPE. “Este é mais um projeto executado com recursos da Contribuição de Iluminação Pública (CIP). É o retorno do que os nossos contribuintes pagam, voltando para eles em forma de benefício, trabalho da gestão que tem um prefeito transparente e responsável”, pontua o gestor da SIPE.

Texto e Fotos: Luis Dantas (Social Mídia – SIPE)

Fotos Drone – Felipe Cavalcante (Secom)