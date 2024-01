Sisprime do Brasil OFERECE EMPREGOS; Saiba cargos e locais!

A Sisprime do Brasil, a maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país, com a maior com atuação preferencial na área da saúde, está com ótimas vagas disponíveis em São Paulo e no Paraná. Posto isso, consulte quais são as vagas disponíveis neste momento:

Analista Sênior em ESG – Londrina – PR – Efetivo: Acompanhar tendências, regulamentações e melhores práticas de ESG no mercado. Desenvolver e implementar estratégias de ESG alinhadas com os objetivos da cooperativa;

Jovem Aprendiz – Foz do Iguaçu – PR – Aprendiz;

Assistente Administrativo e Financeiro – Londrina – PR – Efetivo;

Assistente Administrativo | Paranaguá – PR – Efetivo;

Assistente de Negócios | Agência Curitiba – PR – Efetivo;

Caixa Executivo | Umuarama – PR – Efetivo;

Gerente de Negócios | Agência Assis – Assis – SP – Efetivo;

Gerente de Negócios | Campinas – SP – Efetivo;

Gerente de Negócios | Campo Mourão – PR – Efetivo;

Gerente de Negócios | Jundiaí – SP – Efetivo;

Gerente de Negócios | Agência de Santo Antônio da Platina – PR – Efetivo;

Gerente de Negócios – Umuarama, Curitiba, Foz do Iguaçu e Toledo – PR – Efetivo.

Mais sobre a Sisprime do Brasil

Contando um pouco mais sobre a Sisprime do Brasil, vale a pena ressaltar que, ao lado dos cooperados, forma uma cooperativa sólida e comprometida com as pessoas, que conta com atendimento personalizado, excelente retorno sobre investimentos e um portfólio robusto de soluções financeiras.

Além disso, preza pelo conforto e comodidade que os cooperados Sisprime merecem, por isso, aperfeiçoa continuamente os canais digitais, lança produtos e serviços, expande a área de abrangência e inaugura novas agências. Essas e outras iniciativas fazem da Sisprime do Brasil a cooperativa de crédito ideal para pessoas e empresas.

Ao longo de 26 anos de história, segue firme no propósito de melhorar a vida financeira das pessoas, para proporcionar maior segurança, tranquilidade e bem-estar. Não à toa, conta com mais de 40 agências, mais de 45 mil cooperados e R$ 6,8 bilhões de ativos administrados.

Consulte alguns benefícios ofertados

Salário competitivo;

Vale alimentação e refeição;

Plano de saúde e odontológico;

Seguro de vida;

Bolsa auxílio educação;

Vale transporte.



Confira como se candidatar em uma das vagas

Como você já pôde acompanhar quais são as vagas do Sisprime do Brasil, basta ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, nenhum segrego. É só consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

