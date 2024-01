Sisu 2024: Saiba mais sobre o calendário, inscrição, matrícula e lista de espera

SiSU- O Ministério da Educação (MEC) divulgou as notas individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado em novembro. Os candidatos, agora com as notas em mãos, podem concorrer a vagas nas universidades por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2024) e do Programa Universidade Para Todos (ProUni).

Os resultados estão acessíveis na “Página do Participante” no site do Inep, utilizando o login único da plataforma Gov.br. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que as inscrições para o Sisu 2024 terão início em 22 de janeiro, estendendo-se até o dia 25.

Nesse processo seletivo, estão disponíveis 264 mil vagas em instituições públicas de educação superior em todo o país. A distribuição regional das vagas revela uma concentração de 45% no Nordeste, seguido pelo Sudeste com 32%, Sul com 12%, Centro-Oeste com 8%, e Norte com 4%.

Inscrição no Sisu 2024

A inscrição no Sisu 2024, que é gratuita, utiliza exclusivamente a nota do Enem para selecionar os estudantes para as universidades públicas. Portanto, os resultados obtidos em outros processos seletivos não são elegíveis para a participação.

Ao contrário dos anos anteriores, o Sisu 2024 terá apenas uma edição, embora o edital preveja o início das aulas de alguns cursos no segundo semestre. No total, o programa oferecerá 264.360 vagas de graduação em 127 instituições.

O período de inscrição, de 22 a 25 de janeiro, é crucial para quem deseja ingressar em universidades públicas no Brasil. Durante esse intervalo, os candidatos devem realizar suas inscrições no Sisu através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os candidatos devem realizar a inscrição, que é gratuita, exclusivamente online, na página dedicada ao programa, tendo em mãos o número de inscrição e a senha do Enem.

Em caso de esquecimento da senha, é possível recuperá-la na página do participante. Em caso de aprovação, é crucial estar atento aos documentos necessários para a matrícula na instituição de ensino, sendo que o próprio sistema Sisu fornecerá orientações durante o processo de inscrição.

Para participar do Sisu 2024, é necessário ter realizado a última edição do Enem. Algumas instituições estabelecem notas mínimas para inscrições em cursos específicos. Se a nota não atender aos requisitos, o sistema enviará uma mensagem informando, possibilitando a escolha de outro curso ou instituição. Detalhes sobre os critérios de participação no Sisu podem ser encontrados na plataforma.



Cursos oferecidos pelo Sisu

O Sisu 2024 oferece três modalidades de cursos para os candidatos interessados em realizar inscrições. Faculdades e universidades públicas oferecem essas modalidades: bacharelado, licenciatura e tecnólogo.

No bacharelado, os alunos recebem formação abrangente, desenvolvendo sólidos conhecimentos na área escolhida, com uma compreensão ampla da profissão. A duração média varia de 3 a 6 anos, conferindo o título de bacharel aos formandos.

A licenciatura, similar ao bacharelado em sua base, possui matérias específicas mais focadas em aspectos pedagógicos. Essa modalidade habilita o profissional a atuar como professor na educação básica, com uma média de duração de 4 anos.

Os cursos tecnólogos, que têm uma duração de 2 a 3 anos, concentram-se e focalizam-se na área de estudo. Sendo mais curtos, aqueles que desejam uma formação rápida e de qualidade para ingressar rapidamente no mercado de trabalho os procuram.

Resultados

Em suma, após o encerramento do período de inscrições no Sistema de Seleção Unificada, aguardamos a liberação dos resultados. O Sisu seleciona automaticamente os candidatos mais bem classificados em cada curso, com base nas notas do Enem e eventuais ponderações.

As maiores pontuações ocuparão os primeiros lugares, preenchendo as vagas do curso. O sistema selecionará apenas os candidatos classificados dentro do número de vagas oferecidas, de acordo com o curso escolhido e o tipo de concorrência.

Se a nota do estudante permitir a classificação em duas opções de vagas, o sistema o convocará apenas para a primeira opção. Algumas instituições podem adotar notas mínimas para inscrição em determinados cursos, como medicina, por exemplo. Se for o caso, o candidato receberá um alerta do sistema ao tentar se inscrever com nota abaixo do estabelecido como mínimo.

Portanto, no que diz respeito às notas de corte e mínimas do Sisu 2024, algumas instituições participantes podem adotar uma nota mínima para certos cursos. Contudo, o sistema indicará se a nota é insuficiente para participar do processo seletivo do curso selecionado.

A nota de corte, calculada diariamente, não veta a participação do candidato, mas oferece uma referência sobre sua posição em relação aos outros concorrentes para o mesmo curso e instituição.