Sisu 2024: veja como consultar o resultado nesta terça, 30

A espera está oficialmente chegando ao fim. O Ministério da Educação divulga nesta terça-feira (30) o resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) deste ano de 2024. Trata-se do programa que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior.

O candidato que realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) teve até a última quinta-feira (25) para confirmar a inscrição no sistema do Sisu. Quem se inscreveu, agora fica na expectativa para saber se conseguiu mesmo a tão sonhada vaga no ensino superior.

Dados oficiais apontam que o governo federal está oferecendo 264.360 vagas no Sisu deste ano. Elas foram distribuídas em 127 instituições de ensino superior em todas as 27 unidades da federação.

Como consultar resultado do Sisu

De acordo com informações do Ministério da Educação, não é necessário sair de casa para saber se você foi selecionado para uma vaga. A partir de hoje, o candidato poderá confirmar esta informação por meio Portal Único de Acesso do MEC.

Neste caso, é necessário contar com o seu login oficial na plataforma Gov.br. Se você esqueceu ou perdeu a sua senha, basta clicar na opção de recuperação, realizar os procedimentos de mudança de senha, e voltar ao processo de consulta.

Para além deste caminho, o candidato também pode consultar o resultado da seleção do Sisu através do sistema do site das instituições de ensino que você se inscreveu. Neste ponto, é possível que existam variações no processo de consulta a depender da sua universidade.

Oficialmente, este é o calendário do Sisu para este ano de 2024:

Resultado da chamada regular: 30.jan

30.jan Matrícula: de 1º a 7.fev, observando dias, horários e locais de atendimento definidos pela instituição escolhida

de 1º a 7.fev, observando dias, horários e locais de atendimento definidos pela instituição escolhida Inscrição na lista de espera: de 30.jan às 23h59 de 7.fev



“Você que fez o Enem, não perca as datas do Sisu, que é a porta de entrada para a universidade publica federal em todos os estados da federação. Depois vamos abrir a seleção para as bolsas do Prouni e, em breve, vamos anunciar as mudanças no Fies que os estudantes tanto pedem”, adiantou o ministro da Educação, Camilo Santana.

Recorde no Sisu

O governo federal comemorou os números que foram alcançados este ano pelo Sisu. Dados oficiais apontam que 1.271.301 pessoas realizaram a inscrição este ano. De acordo com o Ministério da Educação, este é um recorde considerando o recorte dos últimos sete anos.

Este montante corresponde a 57,6% do quantitativo de candidatos aptos a esta edição do programa. Como dito, o Sisu está oferecendo 264.181 vagas, em 6.827 cursos de graduação, de 127 instituições de educação superior que estão participando do processo.

O MEC revelou ainda a lista de cursos que receberam mais inscrições. Veja abaixo:

medicina 298.316;

direito ( 57.364);

administração (118.883);

psicologia (103.336);

enfermagem (99.768);

pedagogia (89.702);

medicina veterinária (65.271);

ciência da computação (57.385).

“Do total de vagas (264.181), 141.555 foram ofertadas como reserva para a Lei de Cotas e ações afirmativas das instituições de ensino superior. Com a aprovação da nova Lei de Cotas, que incluiu cota específica para quilombolas, o Sisu adotou as alterações estabelecidas na nova legislação, aprimorando, já a partir dessa edição, o acesso ao ensino superior”, disse o Ministério da Educação.

Enem 2023

O Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 foi realizado oficialmente nos dias 5 e 12 de novembro do ano passado.

Dados oficiais divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) revelaram que em 2023, cerca de 3,9 milhões de pessoas se inscreveram para a realização do Enem. O número é 13,1% maior do que o número de 2022. Em termos totais, estamos falando de um crescimento de pouco mais de 500 mil candidatos.

Para acessar o resultado oficial do Enem, o estudante precisa acessar a Página do Participante, através do seu login único da plataforma gov.br.