SISU 2024: veja quais são as universidades com mais vagas

Como o período de inscrições para a próxima edição do SISU (Sistema de Seleção Unificada) começará em breve, os estudantes estão buscando informações sobre as instituições participantes do processo seletivo.

Muitas instituições já divulgaram o termo de adesão ao SISU e a boa notícia é que algumas universidades estão oferecendo milhares de vagas para os estudantes.

Dessa maneira, para que você possa escolher uma instituição para se candidatar, separamos um resumo completo com informações sobre as instituições com mais vagas no SISU 2024. Vamos conferir!

SISU 2024: mais de 200 mil vagas serão oferecidas

Na edição de 2024, as instituições participantes do SISU irão oferecer um total de 264.360 vagas para diferentes cursos de graduação em 127 instituições de ensino superior brasileiras. Do total de vagas, 53% será destinado às políticas de ações afirmativas.

Em 2024, o SISU terá somente uma edição, ao contrário do que acontecia até o ano passado, quando eram realizadas duas edições anuais. Dessa forma, as vagas oferecidas serão disponibilizadas no primeiro semestre, mas os candidatos aprovados poderão ingressar tanto no primeiro quanto no segundo semestre de 2024. Como as vagas serão preenchidas segundo a ordem de classificação dos candidatos, os participantes não poderão escolher em qual semestre irá ingressar, uma vez que isso dependerá da classificação no curso pretendido.

Além disso, outra novidade desta edição do SISU é a Lei de Cotas, aprovada em novembro de 2023. Conforme as informações divulgadas, a reserva de vagas para determinados grupos de candidatos será baseada nos critérios estabelecidos pela Lei de Cotas e pelas políticas de ações afirmativas de cada uma das instituições de ensino participantes.

SISU 2024: instituições com mais vagas disponíveis



Você também pode gostar:

Nesta edição do SISU, a universidade com mais vagas disponíveis é a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), com 9.240 vagas.

O MEC também divulgou a relação de vagas por região do Brasil e, nesta edição do SISU, a região com mais vagas disponíveis é o Nordeste, com mais de 118 mil oportunidades.

Veja quais são as instituições com mais vagas nesta edição do SISU 2024:

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro): 9.240 vagas;

UFF (Universidade Federal Fluminense): 8.788 vagas;

UFPB (Universidade Federal da Paraíba): 7.750 vagas;

UFRN ( Universidade Federal do Rio Grande do Norte): 7.186 vagas;

UFPE (Universidade Federal de Pernambuco): 7.012 vagas;

UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais): 6.309 vagas;

UFC (Universidade Federal do Ceará): 6.278 vagas;

UFBA (Universidade Federal da Bahia): 6.170 vagas;

UEPB (Universidade Estadual da Paraíba): 5.988 vagas;

UFMA (Universidade Federal do Maranhão): 5.884 vagas.



Devemos nos lembrar de que os instituições federais também estão oferecendo vagas por meio do SISU 2024. Dentre todos os institutos federais, o IFSP (Instituto Federal de São Paulo) é o que possui mais vagas no programa do MEC: são mais de 5 mil vagas para essa edição do SISU.

SISU 2024: quem pode participar?

Segundo o edital do SISU 2024, poderão participar do processo seletivo todos os candidatos que realizaram a prova do ENEM em 2023. É importante lembrar que as notas do ENEM 2023 já foram divulgadas e podem ser acessadas a qualquer momento.

Além disso, os estudantes não podem ter zerado a redação do ENEM para participar do SISU. O candidato também não pode ter participado do ENEM 2023 como treineiro para se inscrever nesta edição do SISU.

SISU 2024: inscrições começam em breve

Conforme divulgado pelo MEC, o período de inscrições para participar do programa começa no dia 22 de janeiro e todos os estudantes poderão se inscrever até o dia 25 de janeiro.

A primeira chama de candidatos aprovados será paliçada no dia 30 de janeiro e os estudantes convocados deverão realizar os procedimentos de matrícula na instituição escolhida entre os dias 01 e 07 de fevereiro.

Os estudantes também poderão participar da lista de espera do SISU entre 30 de janeiro e 07 de fevereiro. O resultado da lista será divulgado em data a ser definida por cada uma das instituições participantes.