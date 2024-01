site oficial registra instabilidade. Veja como resolver

Nesta sexta-feira (19), o governo federal deu a largada no processo de inscrição do Concurso Nacional Unificado (CNI), que vem sendo conhecido popularmente como Enem dos Concursos. Mas a vida do cidadão que está tentando se inscrever não está sendo fácil nesta manhã.

De acordo com relatos de usuários nas redes sociais, muita gente está tendo dificuldades para se inscrever no sistema. O site está apresentando instabilidades, e pode fazer com que várias pessoas não consigam se inscrever de maneira correta.

“A inscrição do CNU já conta para a prova? Está impossível conseguir se inscrever nisso”, relatou um usuário do X (ex-Twitter).

Ministério confirma problema

Nas redes sociais, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, pasta responsável pela realização do concurso, confirmou que o site oficial da inscrição está realmente fora do ar. Não estamos falando, portanto, de um problema que está acontecendo apenas no seu computador, ou no seu provedor de internet.

“Devido à grande demanda pelo Concurso Nacional Unificado, a plataforma de inscrições está com instabilidade. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos acompanha de perto essa situação junto à banca organizadora e está mobilizando todos os instrumentos tecnológicos e de pessoal existentes para minimizar as oscilações”, disse o Ministério da gestão e Serviços Públicos.

Inscrições no Enem dos Concursos

De acordo com as informações do governo federal, as inscrições para o Enem dos Concursos foram abertas nesta sexta-feira (19) e devem seguir abertas até o próximo dia 9 de fevereiro.

Serão 6.640 vagas de início imediato para 21 órgãos que estão diretamente ligados ao governo federal. As provas estão marcadas para acontecer no próximo mês de maio. Os salários iniciais partem de R$ 22.900.



“O exame será dividido em dois turnos no mesmo dia, com questões objetivas e dissertativas. A Fundação Cesgranrio será a responsável pela aplicação. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será no dia 3 de junho”, disse o ministério da Gestão.

O processo de inscrição no Enem dos Concursos

Nesta semana, a pasta detalhou um pouco mais como está funcionando a inscrição.

“Para se inscrever, o candidato deve acessar sua conta na plataforma Gov.br. Serão aceitos todos os níveis de conta (ouro, prata ou bronze). Em seguida, é necessário preencher os formulários e anexar os documentos exigidos no edital. No momento da inscrição, o candidato vai escolher um dos oito blocos temáticos”, disse o governo.

“São mais de 20 órgãos trabalhando juntos, com acompanhamento muito próximo da CGU e do TCU, para garantir que o processo tenha a maior lisura possível. A gente tem uma rede de segurança, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que inclui Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e todas as forças de segurança nos estados. Todo mundo vai atuar junto para garantir total lisura na realização da prova e evitar qualquer tipo de fraude, qualquer coisa que possa ameaçar o concurso”, disse a ministra Esther Dweck.

Os resultados finais devem ser anunciados em 30 de julho. Já no dia 5 de agosto terá início a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação.

Taxa de inscrição

Vale lembrar que a taxa de inscrição para o Enem dos Concursos será de R$ 60 para vagas de ensino médio, e de R$ 90 para o ensino superior. Mas alguns grupos poderão realizar o processo com isenção total. São eles:

Em caso de dúvidas específicas sobre a sua situação, a dica é procurar ajuda com o ministério da Gestão.