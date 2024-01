SKIMS de Kim Kardashian revela doce surpresa na coleção do Dia dos Namorados

Kim Kardashian SKIMS está configurado para aquecer Dia dos Namorados com uma nova linha sensual e deliciosa. A marca de lingerie anunciou seu Loja do Dia dos Namoradose a coleção deste ano inclui um toque lúdico e comestível – um conjunto de sutiã doce e tanga.

Preço em US$ 34 para o bralette e US$ 24 para a calcinha combinando, essas cuecas açucaradas não são apenas acessíveis, mas também adicionam um toque delicioso à estação romântica.

Construído com vários fios de doces e adornado com marcas Desnatados corações doces, o conjunto de tamanho único vem embalado em uma caixa de presente rosa especial, oferecendo uma alternativa picante ao tradicional Dia dos Namorados presentes.

Competir com Rihanna não é fácil

Kim Kardashian aproveitou a tendência de roupas íntimas temáticas para Dia dos Namoradosseguindo os passos de Rihanna Marca Savage X Fenty.

Enquanto Rihanna apresentou estilos provocantes, como macacões sem virilha e lingerie sem zíper, ESQUEMAS apresenta um toque doce e lúdico com seu conjunto de doces comestíveis.

Além da lingerie doce, ESQUEMAS está lançando um Kit de jogo ao preço de US$ 58, com uma venda de cetim e um chicote de montaria. Quer os clientes pretendam adicionar um elemento doce ou picante aos seus Dia dos Namorados celebrações, ESQUEMAS promete uma gama diversificada de opções.

A cereja do bolo: Lana Del Rey

Para apresentar uma nova coleção relacionada, Lã do reiconhecida por sua estética vintage americana, foi revelada como o rosto de Dia dos Namorados do SKIMS campanha. A cantora é capturada em poses sonhadoras e sensuais, personificando o espírito romântico da coleção.

O Loja SKIMS do Dia dos Namorados oferece mais de 29 coleções de edição limitada, incluindo roupas íntimas, conjuntos de dormir, roupas relaxantes e muito mais, atendendo a vários estilos e tipos de corpo.

Com Lã do rei juntando-se a uma lista de músicos, modelos, atores e até Kardashian próprias irmãs, ESQUEMAS continua a redefinir a moda lingerie com criatividade e inclusão. O Dia dos Namorados a coleção estará disponível a partir de 23 de janeiro, com preços que variam de US$ 16 a US$ 124.