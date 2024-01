Skip Bayless entra em erupção no First Take depois que os Cowboys decidem ficar com Mike McCarthy

EUuma explosão recente em “Indiscutível,” notável Dallas Cowboys crítico e superfã Pular Bayless não conteve seus sentimentos após o anúncio de Mike McCarthy retornar como treinador principal do time pelo quinto ano. A decisão por Vaqueiros proprietário Jerry Jones vem depois de outra pós-temporada decepcionante, culminando em uma derrota por 48-32 para o Green Bay Packers.

“Aqui não vamosoooooooo! E lá fomos nós. Se possível, me sinto ainda pior hoje do que me senti domingo à noite. Pelo menos então, eu tinha um forro prateado metálico! Pelo menos Mike McCarthy finalmente foi embora! Desculpe, Vaqueiro nação. É o primeiro de abril de janeiro, quando fomos feitos de idiotas por irmos no dia 30 de janeiro!..” Bayless exclamou, resumindo a frustração de muitos fãs.

Sem baíaconhecido por suas tomadas apaixonadas e muitas vezes teatrais, sugeriu que o Vaqueiros‘A temporada não foi tão bem-sucedida quanto parecia. Ele apontou para uma vitória controversa sobre o Leões de Detroit eun Semana 17, o que implica que as decisões do árbitro desempenharam um papel significativo no resultado. O seu cepticismo estendeu-se à declaração de Jerry Jones sobre a retenção McCarthydeixando Bayless sem saber se deveria “rir ou chorar” da decisão.

McCarthy ainda não teve sucesso nos playoffs com o Dallas

Sob McCarthya liderança do Vaqueiros alcançaram três temporadas consecutivas de 12 vitórias. No entanto, a recente perda para o Empacotadores marcou um recorde sombrio de 1-3 na pós-temporada para McCarthy com o Vaqueiros. Este recorde contrasta fortemente com os sucessos da equipe na temporada regular, destacando uma tendência contínua de mau desempenho na pós-temporada.

A decisão de manter McCarthy pode não ser totalmente surpreendente, considerando a história da equipe. Ex-técnico Jason Garrett manteve sua posição por dez anos com apenas duas vitórias na pós-temporada. Este padrão sugere um certo grau de paciência e lealdade no Vaqueiros‘ abordagem de gestão, mesmo diante das críticas dos fãs e da mídia.

À medida que a poeira assenta sobre o Vaqueiros‘última temporada, a discussão entre fãs e analistas continua. Se a decisão de permanecer McCarthy vai valer a pena ainda está para ser visto, mas por enquanto, Sem baíaA reação de Captura um sentimento sentido por muitos no Vaqueiros comunidade – uma mistura de decepção, frustração e esperança de uma reviravolta futura.