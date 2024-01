Skip Bayless pede que Trey Lance jogue enquanto a temporada dos Cowboys descarrila contra os Packers

Tele Dallas Cowboys foram favorecidos por um touchdown contra o Green Bay Packers na tarde de domingo, com muitos fãs e analistas esperando o NFC Leste campeão Vaqueiros andar por todo o curinga Empacotadores no Estádio AT&T. Mas o futebol é um desporto divertido e poucos poderiam esperar Baía Verde para atacar o Metroplex e colocar uma surra Dallas sobre Fim de semana super curinga.

Os Packers saltaram para uma vantagem de 27-0 e colocaram os Cowboys em um buraco de 27-7 no intervalo. o maior déficit de intervalo que Dallas já enfrentou em um jogo de playoff da NFL. O défice aumentou para 41-16 após três quartos, o que levou Pular Bayless – um dos fãs mais proeminentes dos Cowboys na mídia esportiva – para convocar o quarterback Dak Prescott sentar no banco depois de uma exibição sombria no primeiro tempo.

Prescott luta em um grande palco

Prescottque gerou um grande impulso de MVP durante a temporada regular, completou um de seus primeiros quatro passes para zero jardas e lançou duas interceptações no primeiro tempo contra os Packers – um deles recebeu 64 jardas para touchdown pelo safety Darnell Savage. Estranhamente, Prescott lançou vários passes direto para os defensores do Green Bay e poderia facilmente ter lançado outras interceptações, o que deu Sem baía – o anfitrião de “Indiscutível” sobre FOX Esportes 1 – munição para pedir reforços Lançaa terceira escolha geral no Draft de 2021 da NFLpara entrar no jogo.

Treinador principal Mike McCarthy não obedeceu, já que Prescott continuou a liderar o ataque dos Cowboys no quarto período – mesmo depois que os Packers ampliaram a vantagem para 48-16. Bayless mais tarde chamou a derrota iminente de Dallas “a derrota nos playoffs mais humilhante da história dos Cowboys“, antes de Prescott lançar seu segundo touchdown no meio do quarto período para Jake Ferguson.

Cowboys têm um novo dono

Uma das razões pelas quais os Packers conseguiram sustentar seu ataque ofensivo foi graças ao sucesso de seu jogo corrido. Arão Jonesa estrela do running back do Green Bay, correu mais de 100 jardas e encontrou a zona final três vezes. Nenhum running back na história da NFL teve em média mais jardas por jogo contra o Dallas do que Jones – que melhorou sua reputação como “dono” dos Cowboys.

O domínio de Aaron Jones no terreno foi tão abrangente que um intrépido Wikipédia usuário alterou sua página na enciclopédia online para ler “dono do Dallas Cowboys” – o que pode ser novidade para Jerry Jonesdono da franquia desde 1989. Mas é uma maneira adequada de descrever a força com a qual o Green Bay jogou no AT&T Stadium, uma vitrine da força que os ajudou a chegar à rodada divisional do NFC jogos decisivos.