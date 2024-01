SLC Agrícola CONTRATA no Sul, Nordeste e Centro-Oeste!

A SLC Agrícola, empresa produtora de commodities agrícolas fundada em 1977, com foco na produção de soja, algodão e milho, está na procura de novas pessoas para preencher a sua equipe. Isto é, antes mesmo de falar com mais detalhes a respeito da companhia, verifique quais são os cargos abertos:

Analista Contábil SR – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Analista de Agricultura Digital – Regional MT – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Analista de Exportação JR – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Analista de Fitossanidade – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Assistente Administrativo Contábil Fiscal e Financeiro – Santa Filomena – PI – Efetivo;

Auxiliar Mecânico – Santa Rita Do Trivelato – MT – Efetivo;

Eletricista de Maquinas Agrícolas – Barreiras – BA – Efetivo;

Eletricista – Fazenda Pamplona – Cristalina – GO – Efetivo;

Especialista de TI | Líder de Projetos – Porto Alegre – RS e Híbrido – Efetivo;

Estagiário (a) de Administração de Pessoal – Porto Alegre – RS – Estágio;

Estagiário (a) de Exportação – Porto Alegre – RS – Estágio;

Jovem Aprendiz de Mecanização Agrícola – Fazenda Piracema – Nova Mutum – MT;

Mecânico SR – Nova Mutum – MT – Efetivo;

Técnico (a) de Informática – Fazenda Próspera – Tabapoara – MT – Efetivo;

Técnico (a) de Operações Agrícolas – Tasso Fragoso – MA – Efetivo;

Técnico (a) de Operações Agrícolas -Sapezal – MT – Efetivo;

Técnico (a) de Operações Agrícolas – Santa Rita Do Trivelato – MT – Efetivo.

Mais sobre a SLC Agrícola

Dando mais informações a respeito da SLC Agrícola, é importante frisar que trata-se de uma das maiores produtoras de soja, milho e algodão, com mais de 20 fazendas localizadas em sete estados brasileiros, com foco no desenvolvimento sustentável.

Além disso, estamos falando de uma das primeiras empresas do agronegócio a ter ações negociadas em Bolsa de Valores (SLCE3), A SLC Agrícola compõe alguns dos principais indicadores da B3, como IBOVESPA, IBRX100, ICO2 e ISE.

Por fim, atua em um dos principais segmentos da economia do país e tem um cuidado especial com as pessoas, valorizando a inclusão e permitindo o crescimento individual.

O que é preciso para realizar a sua candidatura?

Agora que as vagas da SLC Agrícola já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.



Você também pode gostar:

Se você estiver interessado em ficar sabendo das vagas de empregos disponíveis pelo Brasil e das principais notícias do território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no NOTÍCIAS CONCURSOS!