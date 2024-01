Snoop Dogg confirma que ele e 50 Cent ajudaram os rappers do OG a se reerguerem

Boutro Snoop Dogg e 50 centavos estão entre os rappers mais talentosos e bem-sucedidos de todos os tempos, eles têm alguns dos maiores sucessos em seu nome. Mas também são ambos empresários de sucesso que acumularam fortunas ao longo dos anos. Com isso em mente, não criticaremos nenhum deles por sinalizar virtude, porque o que eles estão fazendo pelos rappers OG que estão com dificuldades financeiras é incrível. Durante um podcast recente com NBA estrelas, Snoop Dogg confirmou que ele e 50 ajudaram muitos desses rappers OG que estão lutando para se recuperarem. Assim que foi publicado um vídeo de Snoop falando sobre isso, 50 Cent confirmou.

A causa de caridade de Snoop Dogg e 50 Cent

Para Snoop Dogg e 50 Cent, fazer isso é respeitar os OGs que abriram o caminho para o que eles conquistaram em suas carreiras. Quando o movimento hip-hop estava em sua infância, não teve tanto sucesso como é hoje. Os rappers não eram considerados magnatas dos negócios, sempre foram tratados como bandidos. Se não fosse por todos aqueles rappers OG, o movimento não teria progredido como até agora. Aqui está o que Snoop disse: “Eu e 50 centavos se uniram e decidiram doar dinheiro de forma privada para OGs de hip hop que precisam de assistência financeira. Fizemos isso por muitos deles. Nós apenas iríamos até eles e diríamos: pegue isso para se ajudar. Sabemos que você realmente precisa disso.”

Snoop disse que ele e 50 centavos são quem está fazendo isso, mas ele não disse se outros rappers de sucesso estão fazendo isso também. Muitos deles provavelmente não conseguem compreender a importância que esses rappers OG têm na cultura. Parabéns a Snoop e 50 por cuidarem das gerações mais velhas quando podem ajudá-las. Há uma razão pela qual essas duas estrelas são tão queridas na indústria do entretenimento.