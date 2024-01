Snoop Dogg deixou Michael Jackson louco soprando fumaça de maconha nele

Snoop Dogg uma vez abusou da sorte soprando nuvens de maconha Michael Jackson direção de, o que teria sido um momento épico – mas o Rei do Pop não estava com a fumaça.

Enquanto falava com Andy CohenSnoop relembrou o momento em que irritou MJ… em maio de 2008, as duas estrelas compareceram e se apresentaram no falecido estilista Christian Audigierfesta de aniversário em Las Vegas.