Sofia Vergara diz a Kelly Clarkson ‘cale a boca’ enquanto fala sobre maquiagem de ‘Griselda’

A atriz apareceu no “The Kelly Clarkson Show” na quarta-feira para falar sobre sua nova série limitada da Netflix, e KC tentou dar a Sofia e à equipe de maquiagem apoios para fazer as mudanças em seu rosto parecerem muito sutis.

Mas a atriz de 51 anos surtou com isso e imediatamente questionou a sanidade de Kelly… antes de falar sobre todas as mudanças meticulosamente dramáticas que a equipe fez em seu rosto e cabelo!

Você tem que assistir, porque é aí que fica hilário… Kelly tenta desesperadamente cavar para sair do buraco, apenas para que Sofia, brincando, diga a ela para “calar a boca”.

Deixando de lado o recuo de Kelly no nível olímpico, Sofia acertou em cheio sobre a transformação que sofreu para bancar a rainha do cartel Griselda Blanco – máscara completa de gesso, sobrancelhas coladas seguida de prótese de nariz e peruca.

No final das contas, Kelly disse que parecia uma atriz totalmente diferente, mantendo a aparência de uma pessoa real… algo que deixou Sofia feliz porque era isso que ela realmente queria.

Vergara – que está enfrentando algum drama jurídico por causa de seu envolvimento com a série – recentemente falou sobre ter sido rotulada em uma entrevista ao Los Angeles Times… dizendo que seu sotaque limitou os papéis que ela pode conseguir.

Ela disse: “Estou sempre procurando personagens porque não há muito que eu possa interpretar com esse sotaque estúpido. Não posso interpretar um cientista ou estar na ‘Lista de Schindler’. Meus trabalhos como ator são meio limitados.”

É por isso que Griselda Blanco, a rainha das drogas, desempenha um papel tão importante para ela, admitiu Sofia… embora ela tenha dito que foi um processo mais difícil do que nunca.

Sofia disse que estava pirando antes de filmar porque ela não é uma atriz com formação clássica – ela também citou o nome do ex-marido Joe Manganiello aqui porque ele tem esse treinamento – e as pessoas preocupadas “saberiam que Gloria Pritchett está falando”, apesar da transformação física.