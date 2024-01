Sofia Vergara é processada pela família da traficante Griselda Blanco por causa de minissérie da Netflix

Sofia Vergara e Netflix estão sendo processados ​​pela família de Griselda Blancoo traficante colombiano que a atriz interpretará na próxima minissérie que será exibida no serviço de streaming.

A grande estreia de ‘Griselda’ está marcada para esta sexta-feira, 25 de janeiro. Porém, a família busca bloquear a exibição da série pois dizem que não autorizaram o uso de suas imagens.

Michael Corleone Blanco, filho de Griselda, concedeu entrevista ao meio de comunicação colombiano ‘La W’ e deixou clara a opinião da família. Ele explicou que está grato que uma atriz como Vergara interpreta sua mãe, mas que é também um “tapa na cara” que ela não consultou a família.

“Eu me pergunto, se ela realmente queria desempenhar o papel completo e fazê-lo bem, por que ela não abordou a família ou por que eles não entraram em contato comigo, o filho mais novo, aquele que dividia dia e noite com ela, o aquela que sabia falar, andar. Minha mãe e eu éramos muito próximos. Então ao mesmo tempo me sinto um pouco ofendido, assim como minha mãe se ela estivesse viva”, disse ele.

Blanco conversou com outras pessoas

Branco, quem está listado como Michael Sepúlvedablanco na ação, diz que desde 2009 dá entrevistas a interessados ​​em desenvolver um projeto sobre a vida de sua mãe.

Griseldaé apelidada de “Madrinha da Cocaína”, dirigia uma quadrilha de drogas em Miami antes de ser morto na Colômbia em 2012.

Ela já foi retratada por Catherine Zeta-Jones em um filme de 2018 que foi ao ar na Lifetime.

Vergara, que também é produtor executivo do projeto, é um dos sete réus citados na ação. Michael e sua esposa Marie estão listados como demandantes.

“A família Blanco não está de forma alguma associada ou ligada ao projeto promocional ‘Griselda’ que vai ao ar na Netflix”, disse seu advogado. Elysa Galloway postado no Instagram em setembro.

“Michael Corleone Branco, nem qualquer outro membro da família Blanco foi consultado ou participou no projecto ‘Griselda’. Todos os direitos legais reservados.”