Sofia Vergara encontra Lionel Messi em restaurante e rasga pista de dança

Sofia Vergara está desabafando… indo para a pista de dança em Miami e saindo com o GOAT do futebol – em vez de deixar um novo processo chegar até ela.

A atriz colombiano-americana bateu Papi Steak Miami com Lionel Messi … comendo alguma comida cara antes de sacudir seu ganhador de dinheiro com algumas de suas amigas.

Confira o vídeo… SV está batendo palmas no ritmo, atacando as garotas de seu grupo e basicamente assumindo o controle da discoteca – sem surpresa, parece ótima ao fazer isso também.

Nossas fontes do clube nos dizem… Sofia apareceu com alguns amigos por volta das 21h (horário do leste dos EUA) e festejou muito até cerca de 1h – ela encontrou Lionel no restaurante que por acaso estava lá… dividindo um bife supostamente de US$ 1.000 Com sua esposa!!!