Sofia Vergara fala sobre seu físico: sinto que tudo está derretendo

Sofia Vergara tem mais de 30 anos de atuação durante sua carreira, na qual interpretou mais de 50 personagens diferentes.

Ela continua sua carreira profissional com uma nova série, na qual interpreta Griselda Blanco, uma traficante de drogas colombiana que atua em Miami desde o final dos anos 1970. No entanto, seu papel como Gloria em Modern Family lançou sua carreira ao estrelato.

A estranha maneira de Sofia Vergara se lembrar de Ty Burrell em sua reunião de Modern Family

Vergara diz que é ‘fotogênica’

Em entrevista à revista Alo, a atriz colombiana disse que o motivo de estar sempre linda em todas as fotos é apenas porque ela é “fotogênica”.

“Acho que tive sorte, porque sou super fotogênica, só isso. Não tenho segredos, os anos me fizeram companhia”, disse ela.

“Eu me olho no espelho e sim, talvez eu esteja bonita, mas já me sinto uma pessoa diferente: tenho que pintar meus olhos de maneira diferente, meus lábios de maneira diferente, sinto que tudo está derretendo, é horrível ter 51 anos. anos. Mas bem, eu gosto, gosto cem por cento”, disse o ator.

“Gostaria de fazer meus consertos cosméticos, gostaria de fazer todas as cirurgias plásticas, mas não dá tempo, porque tenho que continuar trabalhando. Mas já tenho tudo planejado quando me derem o hijue **** vez, então você vai me ver esperando o médico na sala de cirurgia. Não tenho medo de faca, como bom colombiano que sou”, finalizou Vergara.