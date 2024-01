Sofia Vergara faz piada sobre cocaína e faz multidão rir de Jimmy Fallon

Sofia Vergara está circulando promovendo seu próximo papel como Griselda Blanco na próxima minissérie da Netflix, ‘Griselda’. O papel é algo do qual a colombiana tem muito orgulho e, sem dúvida, o mais desafiador de sua carreira.

A piada sobre cocaína de Sofia Vergara deixa o público de Jimmy Fallon sem palavras

Sua visão dramática da vida do notório chefe do cartel de drogas dos anos setenta e oitenta, no entanto, não prejudicou seu habitual talento cômico. Como evidenciado por sua hilariante piada relacionada à cocaína como convidada no The Tonight Show com Jimmy Fallon.

Durante a entrevista de seu segmento no programa, Sofia Vergara falou com Jimmy Fallon sobre o diretor André BaizA ajuda instrumental para ajudá-la a retratar quem muitos consideram ser a contraparte feminina do infame traficante Pablo Escobar.

“Eu não sabia de nada. (Andr Baiz) me ensinou a fumar. Ele me ensinou a usar cocaína. Ele me ensinou muito”, disse ela, antes de Jimmy Fallon interrompê-la: “Tudo bem, espere, espere .”

Enquanto o público começava a rir, Vergara continuou: “Foi incrível porque eu tinha 51 anos e nem sabia acender um cigarro. . Foi uma ótima experiência.

Exibindo uma masterclass sobre como participar de uma entrevista em um talk show, o primeiro Família moderna a atriz então trouxe para casa seu argumento cômico para apresentar um argumento filosófico sobre atuação. “A cocaína que eu usei era falsa. Mas tive que fingir. Os cigarros também são falsos. Tudo era, é falso. Mas a atuação foi real”, concluiu.