Sofia Vergara lança luz sobre a vida após o divórcio de Joe Manganiello

Sofá Vergara, o carismático Família moderna estrela, recentemente compartilhou insights sobre seu divórcio público de Joe Manganiello.

Em uma entrevista franca para Manhãs de domingo da CBSo 51 anos a atriz reconheceu a inevitabilidade de assuntos pessoais chegando às manchetes, afirmando, “você não pode esconder essas coisas.”

Vergara sobre como superar o escrutínio público após o divórcio

Apesar do escrutínio público, Vergara expressou sua surpresa com o tratamento respeitoso da mídia, enfatizando: “a imprensa foi muito respeitosa e muito gentil… estou seguindo em frente. Você está por aí e as pessoas sabem que isso faz parte de ser uma celebridade. Eu sabia que isso iria acontecer. Você não pode esconder essas coisas.”

Abordando como ela navegou nos desafios do escrutínio público, Vergara creditou a cobertura responsável da mídia.

Ela observou, “Não foi ruim” e compartilhou suas expectativas de mais especulações, afirmando, “Achei que eles iriam inventar mais coisas, e você sabe como costuma ser.”

A atriz apreciou o relato direto, afirmando: “eles meio que disseram o que era, e foi isso.”

Sofia Vergara vai forte com Justin Saliman

Verão passado, Vergara e Manganiello anunciaram a sua decisão de divórcio através de uma declaração conjunta, solicitando privacidade durante esta fase transformadora.

Manganiello pediu o divórcio dois dias depois, citando “diferenças irreconciliáveis”.

Apesar dos desafios, Vergara compartilhou sua visão com ET em Setembro de 2023descrevendo o ano como “interessante” e cheio de “boas e loucuras e coisas ruins acontecem e coisas boas acontecem.”

Ela enfatizou sua atitude positiva, afirmando: “Não posso reclamar. Eu me diverti muito, muito bem.”

Ambos Vergara e Manganiello seguiram em frente com suas vidas.

Vergara foi flagrado com Dr. Justin Saliman no outono passado, embora ela não tenha abordado publicamente o relacionamento.

Uma fonte compartilhada com ET que as coisas eram “indo muito bem” entre eles, destacando o compromisso de Vergara em manter a privacidade de sua vida pessoal.

Manganiello, por outro lado, tem uma ligação romântica com a atriz Caitlin O’Connor.

Apesar dos desafios 2023Vergara permanece otimista sobre o futuro, expressando entusiasmo por seu próximo Netflix série limitada, Griseldaestreando em 25 de janeiroe o sucesso de sua marca de cuidados com a pele, Toty.

Provocando projetos futuros, ela compartilhou, “Tenho muitos projetos para o próximo ano que espero que as pessoas também gostem.”