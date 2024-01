Sofia Vergara revela as terríveis consequências de interpretar Griselda Blanco

Sofá Vergara é o assunto da cidade por seu papel como Griselda Blanco na série que estreará na Netflix em 25 de janeiro de 2024. A atriz colombiana passou a última semana em um tour midiático por seu país natal e contou todos os segredos por trás de seu papel como a notória traficante de drogas.

Após sua chegada, a plataforma Netflix fez um grande esforço para divulgar ao público a nova série que estreará em poucos dias. Havia até um pôster com o qual a própria estrela tirou uma foto e onde se podia ler a mensagem: “Sofá Vergara é lindo, mas ainda mais lindo na Colômbia”.

A piada sobre cocaína de Sofia Vergara deixa o público de Jimmy Fallon sem palavras

No tour de mídia que se seguiu, ela deixou diversas frases e detalhes do que significou para ela realizar esse trabalho desafiador. Em entrevista ao NotiCentro 1 do canal CM&, ela revelou os sacrifícios que lhe exigia, sendo o principal deles relacionado com a sua aparência física.

“Fizemos muitos testes de maquiagem porque tive que colocar peruca, nariz, cobrir as sobrancelhas, os dentes, tive que alisar o busto, as nádegas para que não se mexessem, para que eu não se parece comigo”, ela confessou durante esta entrevista.

Vergara admite que teve que fazer todos os tipos de esforços para que os espectadores vissem outra pessoa diferente do papel que a caracterizou durante grande parte de sua carreira como Gloria Pritchett em ‘Modern Family’.

Que lesões ela tem?

Entrando na pele de Griselda Blanco era uma prioridade para ela, por isso não hesitou em empreender vários esforços que, como admite, poderiam deixá-la com cicatrizes para o resto da vida.

“Eu machuquei minhas costas para o resto da vida”, disse ela. “Isso surgiu da adoção de uma posição pouco saudável ao se levantar.

“Inventei uma forma de ficar em pé, aguentei 6 meses nessa posição tão estranha do meu corpo aos 50 anos.

Essa “posição” fez com que ela sofresse dores físicas até que um dia ela saiu da cama e viu que não aguentava mais.

“Tiveram que me injetar, danifiquei uma vértebra e agora isso me incomoda o tempo todo”, continuou ela.

Não foi apenas sofrimento físico para a atriz colombiana, que desempenhou um dos papéis mais difíceis de sua vida como Griselda Blanco. Ela também reconhece que teve que lidar com o processo de relembrar todos os anos de guerra de cartéis que o país sofreu e que ela mesma viveu.

“Eu vivi naquela época. Todos nós sabíamos quem eram os narcotraficantes, mas nunca na minha vida ouvi falar de nenhuma mulher envolvida nesse negócio. Na minha cabeça realmente não havia uma mulher que pudesse fazer isso, aos poucos comecei procurei e percebi que era real”, concluiu ela.

A série ‘Griselda’ estreia no dia 25 de janeiro na plataforma Netflix. As expectativas são altas não só para Sofá Vergarapela atuação, mas também por todas as histórias escondidas que podem ser contadas neste novo romance que retrata os anos difíceis que ocorreram na Colômbia devido ao crime organizado e ao tráfico de drogas nas décadas de 80 e 90.