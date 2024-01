Sofia Vergara revela condição surpreendente que pede ao novo companheiro

Sdesde então Sofia Vergara decidiu terminar seu casamento com Joe Manganielloa atriz colombiana se tornou uma das mulheres mais desejadas do mundo.

Mesmo assim, a mulher que ganhou fama por seu papel em Modern Family afirma aproveitar sua vida de solteiro e sua vida atual de 51 anos.

Sofá Vergara surpreende com abraço surpresa para Karol G na estreia de “Griselda” em Miami

Precisamente a idade foi um dos motivos do fim do seu casamento com o homem de 47 anos e é uma das condições mais importantes para a colombiana na hora de encontrar um companheiro e há muitos pretendentes.

Em uma das canções mais recentes do artista porto-riquenho, Coelho Mauo nome da atriz aparece em um de seus versos da estrela do reggaeton, referenciando o quão atraente ela é.

“Sofia Vergara é linda, mas ela é mais bonita pessoalmente”, diz a faixa, mas seus sonhos de ficar com ela foram destruídos.

Falando em particular com sua amiga, Alexia Napolano set de Assistir o que acontece ao vivo com Andy Cohen, Vergara disse: “Não vamos enlouquecer, ele tem a idade do meu filho Manolo”.

A regra de Vergara para encontrar um parceiro

Observando a importância com que a atriz encarou a questão da idade, Andy Cohen não hesitou em perguntar-lhe se essa era uma das suas condições para encontrar um companheiro.

“Essa é a regra, eles não podem ser mais novos que o seu filho?” questionado Andy Cohen em seu show e Vergara realmente leva a idade ao extremo, como ela disse: “Para mim, eles não podem ter menos de 50 anos. Tenho 51.”

Mas então ela revisou a resposta para: “Ok, vou deixar em 49… sou muito inteligente”, brincando, referindo-se à regra dos dois anos, depois que o jornalista de 56 anos a pressionou um pouco mais adiante em sua opinião sobre o assunto.