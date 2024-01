Sokka será menos ‘sexista’ no programa de ação ao vivo ‘Avatar’ da Netflix

Sokka do programa ‘Avatar’ da Nickelodeon será um pouco diferente na versão live-action da Netflix quando estrear no próximo mês… e isso inclui muito menos ódio às mulheres, aparentemente.

Ian Ousely – o ator que foi escolhido para interpretar o verdadeiro Sokka na versão da gigante do streaming sobre a amada série de animação – revelou tudo para ai credo esta semana para esclarecer como sua iteração de um dos personagens principais se diferenciará do que os fãs lembram.

Ele explicou… “Eu queria ter certeza de que Sokka fosse engraçado. O realismo tem mais peso em todos os sentidos.” Seu co-ator Kiawentiio (que interpreta a irmã de Sokka, Katara, no programa da Netflix) entrou na conversa para esclarecer quais elementos do desenho animado não funcionaram tão bem na vida real.

Com isso, Ousley concordou nesta entrevista… passando a dizer: “Sim, totalmente. Há coisas que foram redirecionadas apenas porque podem ser um pouco diferentes [in live action].” EW também aponta o que os obstinados da animação já sabem… ou seja, que Sokka é, de fato, muito sexista como personagem no início – mas que, eventualmente, ele supera isso em seu arco.