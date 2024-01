Solicitação de perdão de empréstimo estudantil: Quais planos de alívio de dívidas ainda estão disponíveis para solicitação?

EUum movimento significativo destinado a aliviar os encargos financeiros dos estudantes mutuários, o Administração Biden-Harris anunciou a aprovação de um adicional de US$ 4,9 bilhões em alívio de dívidas de empréstimos estudantis para 73.600 mutuários.

Este anúncio é o resultado de correções abrangentes feitas pela Administração tanto para os programas de perdão de reembolso baseado em renda (IDR) quanto de perdão de empréstimos de serviço público (PSLF).

Eleva o perdão total do empréstimo aprovado pela administração Biden-Harris a impressionantes 136,6 mil milhões de dólares, beneficiando mais de 3,7 milhões de americanos.

A repartição do alívio da dívida aprovado inclui 1,7 mil milhões de dólares para 29.700 mutuários através de ajustamentos administrativos às contagens de pagamentos de IDR, abordando preocupações relacionadas com o uso indevido da tolerância por parte dos gestores de empréstimos.

Além disso, foram atribuídos 3,2 mil milhões de dólares a 43.900 mutuários através do programa PSLF, que sofreu melhorias significativas durante a actual administração.

O alívio do PSLF inclui mutuários que beneficiam da isenção limitada do PSLF da Administração e de melhorias regulamentares introduzidas no programa. O alívio total através do PSLF ascende agora a 56,7 mil milhões de dólares, beneficiando 793.400 mutuários desde Outubro de 2021. Antes das intervenções da Administração Biden-Harris, apenas cerca de 7.000 mutuários tinham recebido perdão ao abrigo do PSLF.

“A administração Biden-Harris tem trabalhado incansavelmente para consertar o falido sistema de empréstimos estudantis do nosso país e resolver os obstáculos desnecessários e imprecisões administrativas que, no passado, impediram os mutuários de obter o perdão da dívida estudantil que mereciam”, observou o secretário de Educação dos EUA, Miguel Cardona. .

“Os quase 5 mil milhões de dólares em alívio adicional da dívida anunciados hoje irão para professores, assistentes sociais e outros funcionários públicos cujos serviços às nossas comunidades lhes valeram o perdão do empréstimo de serviço público, bem como para os mutuários que se qualificam para o perdão do reembolso baseado no rendimento, porque os seus pagamentos são pela primeira vez contabilizados com precisão.

“Graças à liderança do presidente Biden, estamos aprovando este perdão do empréstimo enquanto avançamos a todo vapor em nossos esforços para proporcionar um alívio ainda maior da dívida e ajudar mais mutuários a seguir um caminho mais rápido para o perdão do empréstimo sob nosso novo e acessível plano de reembolso SAVE. “

Perdão de empréstimo adicional

Numa medida proactiva, o Departamento de Educação está a acelerar o perdão de empréstimos adicionais através da implementação antecipada do Plano Poupança numa Educação Valiosa (SAVE).

Este plano beneficia os mutuários que originalmente sacaram US$ 12.000 ou menos para a faculdade, proporcionando perdão após apenas 10 anos de pagamentos.

Os mutuários inscritos no SAVE e elegíveis ao perdão antecipado terão suas dívidas canceladas automaticamente a partir do próximo mês.