Sophie Turner pronta para abandonar a alegação de ‘sequestro de crianças’ contra Joe Jonas

Sofia Turner e o ex dela Joe Jonasparecem ter as coisas resolvidas, por enquanto, no que diz respeito à custódia de seus filhos … e é por isso que ela está dizendo a um juiz para retirar toda a sua alegação de “sequestro de crianças” do ano passado.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, os advogados do ex-casal estão pedindo ao juiz do caso federal de Nova York – que Sophie abriu pela primeira vez em setembro – que rejeite toda a ação… isso à luz da paternidade. plano que eles discutiram em outubro.

Em outras palavras, eles estão sinalizando aqui que ambos estão na mesma página para encerrar este caso… e tudo tem a ver com o que eles resolveram em termos de custódia nos tribunais do Reino Unido.

Embora um juiz ainda não tenha assinado oficialmente… essa coisa praticamente acabou – o que é um grande problema, considerando o quão dramático foi quando ST correu pela primeira vez ao tribunal citando uma lei de rapto de crianças.

Você deve se lembrar… quando ela invocou esse estatuto – alegando, na época, que Joe estava impedindo que seus dois filhos viajassem para vê-la do outro lado do lago, supostamente retendo seus passaportes – isso elevou todo o assunto a um nível federal. . Então, estava no radar do Tio Sam.

Ela também alegou que eles, como família, decidiram que a Inglaterra se tornaria seu lar permanente… mas como Joe supostamente mantinha as crianças em Nova York em meio ao pedido de divórcio ainda recente, ela alegou que suas ações entraram em conflito com as leis internacionais de sequestro de crianças.

Desde então, é claro, ela e Joe chegaram a um lugar muito melhor – sim, o divórcio ainda está em andamento, mas eles decidiram temporariamente quem fica com os filhos e quando… o que eles estão citando aqui como o razão pela qual esta ação judicial que ela apresentou agora pode ir embora.

Isso apenas sinaliza mais os esforços contínuos dos ex-namorados para discutir as coisas em particular – pelo bem de suas filhas, presumimos – depois que eles iniciaram sua separação pública de forma particularmente amarga.

Os primeiros sinais de que a dupla estava tentando resolver as coisas surgiram em outubro… eles concordaram em um acordo acordo temporário de guarda dos filhos – com as crianças indo idas e vindas entre eles durante os feriados como Ação de Graças, Natal e entre outros.

Parece que outros aspectos do divórcio ainda estão sendo resolvidos… mas, enquanto isso, os dois parecem ter seguido em frente romanticamente – Sophie mover é para aristocrata britânico Peregrino Pearson dar Joe será modelo de Stormi Bree.