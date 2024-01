Sophie Turner surpreende Swifties no Ano Novo com uma foto de Taylor Swift e seu irmão Austin

EUSe alguém usa orgulhosamente o rótulo de melhores amigos para sempre, é Taylor Swift e Sofia Turner. Os artistas partilham todo o tipo de momentos e não hesitam em atestá-los nas suas redes sociais, como Sofia demonstrado em sua conta de 2023 no Instagram.

O “X-Men: Apocalipse” estrela fechou o ano com um carrossel de fotos antigas que ele intitulou “2023 foi o ano das meninas. 2024 a previsão parece bastante consistente.” As imagens mostram torneiro compartilhando vários momentos com seus amigos.

Enquanto seu processo de divórcio de Joe Jonas continuou, Sofia decidiu olhar de forma mais otimista para seu passado recente, revelando seus momentos felizes com os amigos, como Rápido e Olivia DeJonge.

No entanto, entre as dez imagens que ela compartilhou, uma de Outubro de 2023 se destaca na companhia de Taylor Swift no Estádio MetLife caixas.

T

Aylor e Sophie são verdadeiras melhores amigas

A imagem em questão data de 1º de outubro, quando Rápido foi com sua comitiva assistir ao jogo entre os Chefes de Kansas City e a Jatos de Nova Yorkque terminou com uma vitória por 23 a 20 para o Chefes.

A foto mostra Taylor e Sofia na companhia de DeJonge, Sabrina Carpenter, Austin Swifte sua namorada Sidney Nessentre outros, todos apoiando Swift namorado, Cidade de Kansas extremidade apertada Travis Kelce.

Embora não possam ser vistos na foto, os “Eras” a presença da cantora atraiu uma série de estrelas como sua outra amiga Blake Lively e seu marido Ryan Reynolds, Hugh Jackmane Antoni Porowski.

Rápido e Turner a amizade vai além das comemorações ou dos encontros frequentes com amigos. Em setembro, a mídia de entretenimento afirmou que Taylor tinha emprestado Sofia um apartamento que ela possui Nova Iorque para que ela pudesse morar nele enquanto finalizava seu divórcio de Jonas.

Notícias Turner

O ex-protagonista de “Guerra dos Tronos” tem um promissor 2024 à vista já que ela está prestes a estrear sua nova série “Joana,” sobre a vida do famoso ladrão de joias Joana Hannington.

No campo sentimental, torneiro tem sido ligado ao aristocrata britânico Peregrino Pearsoncom quem foi vista em novembro de férias em Paris e entrando Londres em dezembro.