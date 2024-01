Sorteio final da promoção do Nubank revela NOVOS ganhadores; Confira agora

O Nubank anunciou o pagamento de mais de meio milhão de reais a clientes que utilizaram o crédito como forma de pagamento nos últimos meses. A iniciativa, que teve início em 23 de outubro de 2023, proporcionou aos usuários a chance de receber bilhetes da sorte a cada pagamento realizado no crédito, concorrendo diariamente a sorteios de R$ 2 mil e a dois prêmios finais de R$ 200 mil cada, agendados para 13 de janeiro de 2024.

O aguardado sorteio do Nubank ocorreu no último sábado (13), revelando a distribuição dos prêmios entre os felizardos participantes. A ação, que buscava incentivar o uso do cartão de crédito e recompensar a fidelidade dos usuários, reforça o compromisso do Nubank em proporcionar vantagens exclusivas aos seus clientes.

Conforme informações disponibilizadas pelo banco digital, os ganhadores foram notificados diretamente pelo aplicativo. Sendo assim, é importante que os usuários estajam atentos ao App e aos canais oficiais do banco digital para garantir que não percam nenhuma atualização sobre os resultados da promoção “N chances de ganhar”.

Para conferir os resultados gerais da promoção, incluindo os nomes dos ganhadores e os números dos bilhetes da sorte contemplados nos sorteios, os participantes podem acessar as informações tanto no aplicativo do Nubank quanto aqui no blog oficial. A divulgação detalhada e acessível busca proporcionar uma experiência simples aos clientes, reforçando o compromisso do Nubank com a transparência em todas as etapas da promoção.

Como foram disponibilizados os bilhetes da sorte?

De acordo com o Nubank, os procedimentos envolvendo a geração, distribuição e apuração dos bilhetes da sorte foram conduzidos em estrita conformidade com os padrões estabelecidos pela Secretaria de Reformas Econômicas (SRE). Além disso, a geração e distribuição dos bilhetes foram realizadas de maneira totalmente aleatória, assegurando a imparcialidade nos sorteios.

Cada bilhete da sorte era composto por 10 números distintos, dos quais 5 correspondiam à série do sorteio, enquanto os outros 5 eram destinados ao elemento sorteável, explicou o banco digital. Essa estrutura visava garantir a transparência e a integridade em todas as etapas do processo, proporcionando confiança aos participantes da promoção.

“Se o valor da sorte for 12.345/98756, o 12.345 corresponde ao número de série e o 98756 ao elemento sorteável”, exemplificou o Nubank em seu blog.



Promoção do Nubank chega ao fim

A aguardada promoção do Nubank, que movimentou os usuários do banco digital desde 23 de outubro de 2023, foi encerrada no último sábado, 13 de janeiro. Ao longo do período, os participantes tiveram a chance de concorrer a 130 sorteios diários, cada um oferecendo a oportunidade de ganhar R$ 2 mil em dinheiro.

A iniciativa, que buscava incentivar o uso do crédito como forma de pagamento, proporcionou aos clientes do Nubank uma experiência exclusiva. Vale lembrar que o encerramento da promoção foi marcado pelos dois sorteios finais, no último sábado, nos quais dois sortudos foram contemplados com prêmios de R$ 200 mil cada.

Embora essa promoção tenha chegado ao fim, os usuários do Nubank são aconselhados a ficarem atentos a futuras promoções e iniciativas do banco digital. A empresa costuma oferecer ações promocionais para seus clientes todos os anos, e os regulamentos e demais informações são disponibilizadas diretamente nos canais oficiais do Nubank.