Sorteios podem pagar até R$ 20 MILHÕES

O sonho de milhões de brasileiros é se livrar das contas e ter dinheiro para gastar sem preocupação. No entanto, essa realidade é muito distante do que as pessoas realmente podem viver, e elas buscam maneiras de conseguir transformar a sua vida financeira.

Embora não seja uma coisa concreta, muitos brasileiros decidem apostar na loteria para tentar mudar de vida. O problema é que as chances de acerto são irrisórias, ou seja, milhares de pessoas jogam, mas apenas algumas conseguem realmente mudar a situação em que se encontram.

De todo modo, este final de semana pode transformar a vida de um ou vários brasileiros. A saber, a Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (13) o sorteio da Mega-Sena, da Lotofácil e da Quina, as três principais modalidades lotéricas do país.

Os interessados em concorrer às premiações das loterias precisam correr, porque a Caixa sorteia os números por volta das 20h de hoje (12). Entretanto, as apostas só podem ser realizadas até as 19h, no horário de Brasília.

Confira abaixo mais detalhes de cada um dos concursos e veja como jogar nas modalidades lotéricas. Quem não gostaria de encerrar o ano com milhões de reais na conta bancária? Esse pode ser o seu momento.

Mega-Sena sorteia R$ 16 milhões

Hoje (13), a Caixa Econômica realiza o concurso 2675 da Mega-Sena. A premiação principal está estimada em R$ 16 milhões, mas o valor pode variar conforme a quantidade de apostas ganhadoras e o valor arrecadado com os jogos em todo o país.

Para jogar na Mega-Sena, a pessoa só precisa escolher, no mínimo, seis dezenas, entre as 60 disponíveis no bilhete. Em suma, a aposta mínima custa R$ 5,00, mas os jogadores podem escolher até 20 dezenas em um único bilhete. Nesse caso, o valor do jogo custa R$ 193,8 mil, valor 38.760 vezes mais caro que a aposta mínima.

Vale destacar que não os jogadores que acertarem quatro ou cinco dezenas sorteadas também recebem premiações da Caixa Econômica, e não apenas que gabaritar todos os seis números sorteados.



Aliás, no último sorteio da Mega-Sena, do concurso 2674, as dezenas sorteadas foram as seguintes:

08 – 14 – 15 – 21 – 23 – 46

Embora ninguém tenha gabaritado os números que saíram no globo, 49 apostas fizeram a quina e faturara mais de R$ 30 mil, cada. Outros 2.605 jogos acertaram quatro das seis dezenas sorteadas e ganharam R$ 823,05, cada.

Lotofácil acumula e pode pagar R$ 4,5 milhões

A Caixa Econômica realizou o sorteio do concurso 3002 da Lotofácil na véspera (12), mas ninguém conseguiu gabaritar os números sorteados.

Com isso, o prêmio principal subiu para R$ 4,5 milhões, e esse valor pode sair para quem acertar todas as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica no concurso de hoje (13).

Contudo, cabe ressaltar que o valor é apenas uma estimativa da Caixa e pode variar a depender da quantidade de vencedores e do volume arrecadado com as apostas em todo o país.

Para apostar na Lotofácil, a pessoa deve escolher, no mínimo, 15 números, entre 25 dezenas disponíveis, de 1 a 25. Entretanto, caso o apostador queira escolher mais dezenas, poderá selecionar até 20 dezenas em um único jogo.

Inclusive, as chances de acerto crescem significativamente conforme o aumento no número de dezenas escolhidas. Por exemplo, um jogo simples, com 15 dezenas, dá uma chance de acerto em 3,2 milhões. No entanto, o jogador que escolher 20 dezenas em um único bilhete terá uma chance de acerto em apenas 211.

Quina pode pagar R$ 20 milhões

Apesar de a Mega-Sena ser a loteria mais famosa do país, a Quina está oferecendo um prêmio ainda maior neste sábado (13). Por isso, caso você queira concorrer a mais do que R$ 16 milhões, prêmio oferecido pela Mega-Sena, basta fazer uma aposta na Quina.

Assim como ocorreu nos concursos anteriores, a premiação principal da Quina não saiu para ninguém no último sorteio, realizado na sexta-feira (12). Confira abaixo os números sorteados pela Caixa na ocasião:

21 – 41 – 46 – 61 – 62

Embora nenhuma aposta tenha gabaritado os números que saíram no globo, 61 jogos acertaram 4 das 5 dezenas sorteadas e faturaram R$ 14.327,20, cada um. Outros milhares de jogadores acertaram duas ou três dezenas e ganharam até R$ 125,27, cada.

Hoje (13), a Quina está com o prêmio principal estimado em R$ 20 milhões para quem gabaritar os números sorteados. É uma grande oportunidade de mudar de vez a situação financeira.

Jogue nas loterias pelo aplicativo da Caixa

Os interessados em tentar a sorte nas loterias podem ir à alguma agência lotérica da Caixa para fazer suas apostas. No entanto, caso as pessoas prefiram jogar sem sair de casa, podem acessar o site da Caixa Econômica ou baixar e acessar o aplicativo de loterias para fazer suas apostas.

Para ter mais chances de ganhar na loteria, a principal dica dos analistas é aumentar a quantidade de números escolhidos no bilhete. Quanto mais dezenas selecionadas, maiores as chances de faturar alguma premiação nas modalidades lotéricas.

A propósito, o mais indicado é persistir jogando na loteria. A frequência e a regularidade dos jogos aumentam as chances de acerto e elas podem ser recompensadoras.