Stafford continua a dividir os torcedores do Lions: petição para proibir sua camisa desencadeia guerra na Internet

Matheus Staffordum dos ícones do Leões de Detroit na década de 2010, retornará ao Campo Ford neste domingo, após três anos de ausência. No entanto, alguns torcedores ainda estão ressentidos com a saída do quarterback para o Rams de Los Angeles e estão pedindo sua cabeça.

Stafford tem uma longa e emocionante história com o Leões. O quarterback chegou à franquia como a primeira escolha do Rascunho de 2009em uma das muitas tentativas de reconstrução que a equipe fez.

Durante 12 anos, o sinalizador fez o possível para levar um pouco de alegria aos seus torcedores, mas sem alcançar os resultados desejados. Finalmente, em 2020, Stafford e a Leões diretoria chegou a um acordo para facilitar a saída do jogador.

Foi assim que foi feita uma mudança que teve impacto imediato em todas as partes envolvidas: Leões e Carneiros concordou em trocar zagueiros. Por isso, Stafford liderado Os anjos para ganhar um Super Bowl em 2021, e Jared Goff chegou em Detroit para renovar a franquia.

Este Domingo, Stafford voltará para Campo Ford liderando o Carneiros para jogar o duelo de curinga contra o Leões liderado por Goff. Antigos rancores vieram à tona e as redes sociais se tornaram um campo de batalha.

O sersey de Stafford será banido?

Stafford a saída em 2020 foi por mútuo acordo; no entanto, a página de fãs do Instagram “A Linha Detroit” exigiu a proibição Leões camisas com nome e número do quarterback: “Estamos clamando por um Leões-Stafford proibição de camisa no domingo. Detroit não irá, e não deveria, celebrá-lo. Ele agora é nosso inimigo.”

“Ele pediu para ser negociado” a postagem afirma e continua, “Ele não acreditar nesta franquia, seus companheiros de equipe ou a cidade. Ele queria o caminho mais fácil com um vencedor pronto.”

Além de pedir que não usem Leões de Stafford camisetas, o usuário espera que se alguém fizer isso “você é ridicularizado e tem tudo confiscado. Este não é um momento para ser fofo ou engraçado. Trata-se de negócios e de colocar o prego final no SOL caixão.”

Nem todos os fãs concordaram. Grande parte dos seguidores do perfil manifestaram admiração pelo ex-zagueiro. Em suas respostas, eles lembraram que Stafford deu-lhes muita satisfação, mesmo não tendo a melhor equipe.

Fãs apoiam Stafford

“Não é isso,” repreendeu um fã, “Stafford nunca disse que não acreditava na franquia. Ele queria se aposentar aqui. Tanto o jogador quanto o GM acreditaram que era hora de seguir em frente porque o Leões necessário para entrar em uma reconstrução.”

Enquanto alguém observou, “É muito triste isso Detroit não percebe que o comércio ajudou a dar-lhes o sucesso que têm hoje. Funcionou bem para todas as partes envolvidas. Dê um passo para trás e aprecie uma boa jogada de negócios.”

Kelly Stafford, Mateus esposa, também entrou na troca, dizendo: “Bem, isso é triste porque é o completo oposto de como nos sentimos em relação a esta cidade, mas Mateus sempre foi uma pessoa maior e continuará a ser isso. Rezando por um jogo incrível e sem lesões.”

Como resultado da reação, o perfil editou sua postagem, que agora diz apenas: “Por favor, não use um Leões-Stafford camisa para o jogo. Este não é um momento para ser fofo ou engraçado. Trata-se de negócios e de colocar o prego no SOL caixão. Não é pessoal. Apenas negócios!”

Para todos aqueles que não sabem, “SOL” apoia “mesmo velho Leões“, referenciando aquela época em que a equipe prometeu muito, mas nunca cumpriu.