Steelers-Bills adiado: ‘Queremos que Buffalo vença, mas não fãs viajando em condições horríveis’

To aguardado jogo de playoff entre o Notas de búfalo e a Pittsburgh Steelers no Highmark Stadium foi remarcado para as 16h30 de segunda-feira, uma mudança em relação ao horário original de domingo, às 13h. Esta decisão foi tomada em resposta à esperada forte tempestade de inverno que deverá atingir o oeste de Nova York no fim de semana.

A área está se preparando para condições de quase branqueamento, ventos fortes, ventos gelados e neve com efeito de lago. Como resultado, Estados de Emergência foram declarados no oeste de Nova York e no condado de Erie.

Governador Kathy Hochul enfatizou a importância de priorizar a segurança diante desta tempestade imprevisível. Em um comunicado na sexta-feira, ela afirmou: “Tudo faz parte de nossos esforços críticos para manter os nova-iorquinos, motoristas e fãs protegidos desta tempestade extremamente imprevisível”.

Hochul também consultou Comissário da NFL Roger Goodell, que expressou preocupação comum com a segurança de todos os indivíduos envolvidos. O executivo do condado de Erie, Mark Poloncarz, ecoou este sentimento, enfatizando a necessidade de garantir que os agentes da lei estejam disponíveis para ajudar os necessitados durante a tempestade, em vez de ficarem presos a dirigir o tráfego num estádio de futebol.

“Queremos que nossos Bills ganhem, mas não queremos que 60 a 70 mil pessoas viajem para o jogo de futebol em condições horríveis”, disse Poloncarz.

O jogo foi remarcado por motivos de segurança

Esta decisão reflecte um consenso entre todas as partes envolvidas de que a segurança deve ter precedência sobre a emoção do jogo. O reagendamento do jogo é uma medida proactiva para evitar submeter os adeptos e o pessoal a condições perigosas de viagem e garantir que os recursos de emergência possam ser atribuídos onde são mais necessários.

Esta não é a primeira vez que o mau tempo afeta um jogo dos Bills. Nas temporadas anteriores nevascas significativas em Orchard Park resultaram em um jogo em casa contra o Cleveland Browns sendo jogado em Detroit. Situação semelhante ocorreu em 2014, quando um jogo contra o Jatos de Nova York também foi transferido para Detroit devido à neve.

O mau tempo também afetou os jogos dos playoffs no passado, como evidenciado por um confronto divisional de 2017 entre os Chiefs e os Steelers. Nesse caso, uma tempestade de gelo em Kansas City levou a uma mudança no horário de início das 13h para as 20h20.

A decisão de reprogramar o jogo Bills-Steelers sublinha o impacto que o clima pode ter nos eventos desportivos e serve como um lembrete da importância de dar prioridade à segurança em tais circunstâncias.