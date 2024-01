Steph Curry e Sabrina Ionescu se enfrentarão oficialmente na disputa de 3 pontos no NBA All Star

EUn um movimento esperado, o NBA anunciou na terça-feira que os entusiastas do basquete em todo o mundo testemunharão um evento inovador durante o próximo State Farm All-Star sábado à noite em 17 de fevereiro às Estádio Lucas Petróleo em Indianápolis. Guerreiros do Golden State’ atirador afiado, Stephen Currye Liberdade de Nova York estrela em ascensão, Sabrina Ionescuestão prontos para se enfrentarem no primeiro NBA vs. WNBA 3-Point Challenge.

Apelidado “Stephen vs. Sabrina,” esta competição eletrizante não só promete uma intensa demonstração de habilidades de tiro de longo alcance, mas também visa apoiar causas de caridade. Ambos os jogadores se comprometeram a jogar em instituições de caridade que lhes são queridas – Curry representando Eat.Learn.Play, e Ionescu defendendo a Fundação SI20. O NBA e WNBA fará doações a essas organizações com base no desempenho dos jogadores durante a competição.

As apostas são altas, com cada cesta de três pontos rendendo US$ 1.000 para as instituições de caridade escolhidas. A pressão se intensifica com a ‘bola do dinheiro’, avaliada em US$ 2.000, e a “STARRY Range Ball”, arremessada a impressionantes 29 pés e nove polegadas de distância, rendendo impressionantes US$ 3.000.

Curry, duas vezes NBA Campeão do Concurso de 3 Pontos e recordista com 3.577 arremessos de 3 pontos, arremessará do padrão NBA linha de três pontos usando as bolas de basquete regulamentares da liga. Por outro lado, Ionescurecém-saída de uma temporada estelar da WNBA, onde estabeleceu um recorde com 128 arremessos de 3 pontos, arremessará da linha de três pontos da WNBA com bolas de basquete da WNBA.

A expectativa por esse confronto vem crescendo, com Ionescu expressando sua disposição para atirar na linha da NBA nas redes sociais. Como um jogador de destaque com médias de 17 pontos, 5,6 rebotes e 5,4 assistências na última temporada, a inclusão de Ionescu nesta disputa histórica enfatiza ainda mais o crescente reconhecimento e talento dentro do WNBA.

Haverá muitos outros eventos emocionantes para o ASG

A emoção não para com o Desafio dos 3 Pontos. O fim de semana também apresenta outros eventos emocionantes, incluindo o Estrelas em ascensão da Panini na sexta-feira, 16 de fevereiro, os Ruffles Jogo All-Star de Celebridades na sexta-feira, 16 de fevereiro, e o 73º NBA All-Star Game no domingo, 18 de fevereiro, às Casa de campo de Gainbridgecasa do Pacers de Indiana. A TNT transmitirá o Jogo das Estrelas pelo 22º ano consecutivo, garantindo que fãs de todo o mundo não percam nenhum momento da ação.

Com lendas do basquete convergindo para mostrar suas habilidades e apoiar causas significativas, o NBA x WNBA O Desafio de 3 Pontos está prestes a se tornar um momento crucial na história do Fim de semana das estrelaspossivelmente se tornando um evento importante nos próximos anos.