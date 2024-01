Steph Curry ‘fetiche por pés’ desmascarado pela esposa Ayesha enquanto imagens antigas ressurgem

Stephen Curry pode estar prestes a reviver seu pior pesadelo depois que antigos comentários de sua esposa alegando que ele tem um fetiche por pés ressurgiram nas redes sociais.

O Guerreiros do Golden State O armador pode muito bem ser quatro vezes campeão da NBA e MVP duas vezes em sua carreira, mas sua preferência sexual fora das quadras dominou as manchetes novamente.

Stephen Curry se cansa de perder para o Warriors: estou meio cansado de falar sobre isso

Cerca de seis anos depois que a filmagem de sua esposa foi originalmente mostrada Eles são novos discutindo seu aparente ‘fetiche por pés’, a conversa sobre a preferência do homem de 35 anos ganhou força novamente

“Meu marido realmente ama meus pés. Então a luz os atingiu perfeitamente naquele dia e eu pensei, ‘deixe-me tirar essa foto e enviar a ele uma foto dos meus pés'”, disse ela no The Real Show.

“Eu sempre digo que quando ele manda mandar nus, é isso que ele recebe: uma foto dos meus pés descalços.

No entanto, ela voltou atrás em seus comentários depois de perceber que a filmagem se tornou viral no Twitter, agora conhecido como X, com um tweet de sua autoria.

“Issa piada”, respondeu ela, antes de responder com um emoji sugestivo a uma fã que disse que ela estava “mentindo”.

Mais tarde, ela disse no programa “The Real” da Food Network que Steph estava “indo me matar” após seus comentários, o que pode oferecer alguma explicação para sua queda nas redes sociais.

O que sabemos sobre o casamento de Steph Curry e Ayesha

Os dois estão casados ​​​​desde 2011, depois de se conhecerem em um grupo religioso em Charlotte quando eram adolescentes.

Eles têm duas filhas juntas, de 11 e 8 anos, e um filho de cinco anos. Eles agora moram em CurryA luxuosa mansão de US$ 33 milhões em Atherton, Califórnia.

Enquanto o Caril dizem ter um casamento feliz, eles tiveram que lutar contra as especulações sobre a felicidade de Ayesha após sua aparição no Jada Pinkett Smith‘Red Table’ do show em 2019.

Ela admitiu não gostar da forma como as mulheres se atiravam contra o seu marido e como isso a deixava insegura, antes de insistir que os seus comentários foram tirados do contexto. Em vez de ficar com raiva, Curry elogiou sua esposa por ser honesta sobre seus sentimentos.

“Se alguém quisesse obter o contexto completo e ouvir o que ela tinha a dizer, a reação poderia ser diferente”, disse ele ao USA Today. “Mas nesta sociedade, nem sempre você tem a chance.

“Você tem que estar bem com isso em certo sentido, porque você não pode controlá-lo, mas isso não deve impedi-lo de falar e ser autêntico e verdadeiro sobre como você é. “