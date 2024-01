Steph Curry perde a posse final para Kings garantir a vitória de um ponto no Warriors

Domantas Sabonis fez uma enterrada verde faltando 22 segundos para o fim, Harrison Barnes fez 39 pontos com cestas consecutivas na hora decisiva, e o Reis de Sacramento segurou o Guerreiros do Golden State 134-133 na noite de quinta-feira para dividir a série da temporada em dois jogos cada.

Stephen Curry jogou um beco sem saída para Jonathan Kuminga com 1:22 restantes, o Golden State ficou entre 132-131. Kuminga então recuperou uma cesta de 3 pontos perdida por De’Aaron Fox e mergulhou novamente para a liderança. Mas Kuminga errou a 18 segundos do fim, esperando receber um apito.

Sacramento Kevin Huerter perdeu um par de lances livres faltando 15 segundos para dar aos Warriors uma última chance. Curry driblou pelo perímetro tentando dar uma olhada e perdeu a bola – um final semelhante à derrota dos Warriors por 124-123 em 28 de novembro, quando ele virou a bola tarde.

Fox somou 29 pontos e cinco assistências para Sacramento, que venceu Atlanta 122-107 em casa na noite de segunda-feira, encerrando uma seqüência de quatro derrotas consecutivas.

Curry marcou 33 pontos com seis cestas de 3 pontos em uma noite em que as equipes combinaram para acertar 41 de longa distância. Curry acertou 5 de suas primeiras 7 cestas de 3 pontos rumo a 18 pontos no primeiro quarto, seu recorde da temporada em qualquer período.

Kuminga marcou 31 pontos, o melhor de sua carreira, em seu quinto jogo consecutivo, o melhor de sua carreira, com 20 ou mais pontos, uma noite após seu desempenho de 11 em 11 igualar o Hall da Fama Chris Mullin para a maioria das cestas feitas sem perder.

Curry puxou o Golden State para 122-121 em uma bandeja faltando 4:45 para o fim, apenas para Fox derrubar 3s consecutivos. Kuminga converteu uma jogada de 3 pontos faltando 3:53 para o final, que fez 128-124.

Esta foi outra batalha entre os vizinhos do norte da Califórnia que percorreram distância em sua série de playoffs da primeira rodada na primavera passada, antes de Curry marcar 50 no jogo 7 para enviar os Warriors para o Conferência Oeste semifinais.

Depois de jogar três vezes entre 27 de outubro e 28 de novembro, Sacramento tentou fazer a segunda partida consecutiva depois de vencer por 124-123 em casa no Golden 1 Center no encontro anterior, quase dois meses atrás.

Andrew Wiggins marcou 17, Klay Thompson 16 e Dario Saric 14, quando os Warriors completaram 24 horas emocionantes com jogos consecutivos depois de comemorar a vida do assistente técnico Dejan Milojevi durante a vitória de quarta-feira por 134-112 sobre o Falcões uma semana depois de “Deki”, como o chamavam, morrer após um ataque cardíaco.

Treinador dos Reis Mike Brown usava uma camisa preta “BRATE” com as iniciais de Milojevi dentro de um coração que os Warriors fizeram para homenageá-lo.

Durante o aquecimento, Curry disse ao companheiro de equipe novato Brandin Pod Ziemia ele queria trazer Liberdade de Nova York estrela Sabrina Ionescuo recordista de todos os tempos da competição de 3 pontos com 37 pontos, para a cidade para um tiroteio.

Ionescu respondeu no X, antigo Twitter, com uma mensagem e emoji de dois olhos olhando: “Vamos lá!! Vejo você na linha de 3 pontos (at) StephenCurry30.”

Steph Curry continua fazendo história

Curry agora tem 3.734 rebotes defensivos na carreira, colocando-o em segundo lugar na história e no passado da franquia Warriors. Larry Smith (3.731).

O duas vezes MVP também marcou pelo menos 24 pontos em seus últimos 25 jogos contra os Kings na temporada regular e nos playoffs – 15 deles com 30 ou mais, quatro jogos acima de 40 e desempenho de 50 pontos.

A SEGUIR

Reis: No Dallas no Sábado à noite.

Guerreiros: Hospede o Lakers no Sábado à noite.