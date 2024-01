Steph Curry presta homenagem ao falecido Dejan Milojevic: É difícil olhar para sua cadeira

Tele Guerreiros do Golden State dedicou seu jogo em casa contra o Falcões de Atlanta ao seu falecido assistente técnico, Dejan Milojevic.

Seus jogadores vestiram camisas pretas com a palavra sérvia “Brate” (“irmão” em inglês) e revelaram um emblema com as iniciais do treinador em um coração, usado até o final da temporada.

Stephen Curry, liderando a equipe com 25 pontos, prestou uma homenagem sincera após a vitória, destacando que a vitória foi dedicada a “Deki”. Milojevic sofreu um ataque cardíaco durante um jantar do time, levando ao adiamento dos próximos dois jogos dos Warriors.

“Foi difícil. Foi uma semana muito longa para todos na organização”, disse Curry.

“Entender como queríamos tocar, homenagear, homenagear e celebrar o que ele significou para a nossa família. Ter a família dele aqui, você sabe, dar a eles essa recepção dos nossos fãs.

“É difícil olhar para a cadeira dele. Você sabe que Deki adoraria nos ver competir e nos divertir o melhor que pudermos.”

Curry se destacando novamente

Curry, marcando seu 920º jogo na carreira, ultrapassou Serge Ibaka e Robert Reidmostrando seu status como um dos maiores jogadores da atualidade.

Apesar da vitória contra os Hawks, os Warriors ainda enfrentam desafios, perdendo três vitórias atrás do 10º colocado Jazz de Utah com um recorde de temporada de 19-22 marcado por lesões e inconsistências.

A equipe agora se prepara para enfrentar o Reis de Sacramento, com o objetivo de aproveitar o impulso obtido contra o Atlanta. Curry tem se destacado nesta temporada, com média de 26,7 pontos, 4,2 rebotes e 4,9 assistências por jogo, com percentagens de arremessos impressionantes.