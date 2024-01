Stephanie Niles, namorada de Jake Browning, e a história por trás de sua roupa viral

To sensacional body branco, vestido por Stéphanie Nilesnamorada de Bengalas quarterback Jake Browningconquistou a Internet e agora pode ser seu.

Esta criação personalizada, com As iniciais de Browning e o número 6 na frente, ganhou as manchetes quando as câmeras da CBS capturaram Niles torcendo por seu namorado em uma suíte privada no Paycor Stadium durante o Vitória triunfante do Bengals por 31-14 sobre os Browns no final da temporada no último domingo.

A namorada de Jake Browning se torna viral em um macacão branco justo

Quanto custará a roupa?

Notícias emocionantes para os entusiastas da moda: o cobiçado body branco chegará ao mercado na sexta-feira, ao preço de US$ 179, de acordo com Taylor Damron, primo de Niles e a mente criativa por trás da peça.

Damronnatural de Jacksonville e dono da Elle & B Creative Co., uma empresa de vestuário e eventos, revelou que o a demanda pelo famoso body de Niles está aumentando, com vários clientes ansiosos esperando para colocar as mãos nele. Niles, abraçando a nova atenção, compartilhou fotos e vídeos do jogo no Instagram, expressando sua descrença na experiência surreal.

Damron esclareceu sua jornada, revelando que ela começou a criar peças personalizadas para Niles quando o NFL Wag ganhou Visibilidade na TV durante os jogos do Bengals, particularmente quando Browning entrou em campo no lugar do lesionado Joe Burrow.

Browning terminou a temporada com um recorde de 4-3 como titular, entrando depois Toca sofreu uma lesão no pulso no final da temporada em 16 de novembro contra o Ravens de Baltimore.

A internet fervilhava de entusiasmo Roupa de destaque de Niles, o que contrastava fortemente com o mar de trajes pretos ao seu redor na suíte.

“Jake Browning namorada com a roupa mais incrível de todos os tempos”, postou uma apoiadora, acompanhada de um clipe dela comemorando uma recepção do Bengals durante o jogo.

Damron mencionou que indivíduos com muitos seguidores expressaram interesse em seus designs personalizados, indo além da comunidade NFL Wags.

Embora ela reconheça o apelo de projetar para WAGs, Damron enfatiza seu foco mais amplo no torcedor médio. Ela vê um mercado mais amplo e maior liberdade criativa para atender esse público. Seu objetivo final é criar peças customizadas para WAGs, mas ela também reconhece o desafio de superar o benchmark estabelecido pela Stephanie Niles e seu icônico macacão branco.